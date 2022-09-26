Amazon'dan müjde!

Amazon'un bu yıl bir kez daha "Prime Day" etkinliği gerçekleştireceği duyuruldu. Bu kapsamda "Amazon Prime Day" hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
AMAZON PRIME DAY NE ZAMAN?
Amazon'dan gelen resmi açıklamaya göre, platform bu yıl ikinci kez gerçekleştireceği Prime Day için 11-12 Ekim tarihlerini planladı.
AMAZON PRIME DAY HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ?
11-12 Ekim 2022'deki Prime Day, birçok ürününü kullanıcılarına uygun fiyatlar ile sunacak ve akıllı TV gibi ürünlerde yüzde 80'e varan indirimler uygulayacak.
AMAZON PRİME ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?
Prime üyesi olmayanlar, daha fazla bilgi almak için "amazon.com.tr/primeday" adresinden üye olabiliyor ve 30 günlük ücretsiz deneme süresini başlatarak Prime Day indirimlerinin yanı sıra bedava ve hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming aracılığıyla eğlencenin en iyileri ve daha fazla ayrıcalığa erişim sağlayabiliyor.
Prime üyeleri Prime Video’nun yanı sıra, bedava ve hızlı kargo ayrıcalıkları, üyelere özel indirimler, Prime Gaming aracılığıyla ücretsiz oyunlar, oyun içi ayrıcalıklar ve her ay bir Twitch yayıncısının kanalına abonelik gibi ayrıcalıklardan da faydalanabiliyor.
Prime üyesi olmayanlar, ayda sadece 7,90 lira karşılığında üyeliğini başlatabiliyor ve 30 günlük deneme süresinden faydalanabiliyor.
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