Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" sürerken TÜKÇEV tarafından ambalaj atıklarının ayrı toplanması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunmak için broşür hazırlandı.

Broşürde, kağıt-karton, cam, plastik-pet, metal ve kompozit gibi ambalaj atıklarının ayrı bir poşette biriktirilerek geri dönüşüm kutusuna atılması gerektiği ifade edildi.

Buna göre, atıkların ayrı biriktirilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken unsurlar şunlar:

Geri dönüşüm kutusuna, gazete, dergi, mecmualar, defter, kitap, not kağıtları, kartonlar, koliler, beyaz kağıtlar, kağıt torbalar ve mukavvalar atılabilir ancak yağlı ve ıslanmış kağıtlar, karbon ve faks kağıtları, duvar kağıtları, yapıştırma bantları, kullanılmış kağıt havlu, tuvalet kağıdı gibi kağıtlarla kullanılmış karton bardakların atılması uygun değil.

Renkli veya renksiz tüm cam şişelerin geri dönüşüm için biriktirilmesi gerekirken, kırık camlar, tadilat sonucu oluşan pencere camları, floresan gibi ampullerin geri dönüşüm kutusuna atılmaması gerekiyor.

Pet şişeler, plastik süt ve ayran kutuları, plastik torbalar, meşrubat şişeleri, şampuan, deterjan ve yumuşatıcı kapları geri dönüşüm için biriktirilebilir ancak strafor, beyaz köpük, motor yağı kutuları, boya kutuları, margarin kaplarıyla kirli ve yağlı kaplar bu çerçevede değerlendirilmiyor.

Alüminyum içecek kutuları, alüminyum folyolar, konserve kutuları, yağ, salça tenekesiyle çatal, bıçak, tencere ve çaydanlık da geri dönüşüm için uygun malzeme sağlıyor. Boya kutuları, deodorantlar, motor ve makine yağı kutularıyla vernik kutularının dönüştürülecek malzemelerle karıştırılmaması önem taşıyor.

İçinde sıvı bulunmayan tüm içecek kutuları da dönüşüm için uygun görülüyor.

AMBALAJ ATIĞINDAN ATIK SU BORUSU ÜRETİLİYOR

Broşürde, atıkların geri dönüşümüyle sağlanacak tasarrufa dikkati çekildi. Bir ton cam atığın geri dönüşümüyle 100 litre petrol tasarrufu sağlanırken, plastik ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle elyaf içeren tekstil ürünleri, atık su boruları ve marley gibi malzemeler üretiliyor.

Sadece bir metal kutunun geri dönüşümünden elde edilen enerjiyle 100 vatlık bir ampul 20 saat çalışabiliyor. Geri dönüştürülen bir ton kağıt-karton atıkla 17 ağacın kesilmesi önleniyor. Süt kutusu gibi kompozit ambalaj atıklarının geri dönüşümünden karton koliler, yalıtım malzemeleri ve mobilya gibi ürünler üretiliyor.





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