        Haberler Spor Futbol 1. Lig Amedspor Amed SK: 4 - Keçiörengücü: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Amed SK: 4 - Keçiörengücü: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Amed SK, evinde Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti. Mbaye Digane (2), Aytaç Kara ve Dia Sabia'nın golleriyle farklı kazanan Amed SK, puanını 16'ya yükseltti. Keçiörengücü ise haftayı 10 puanla tamamladı.

        Giriş: 04.10.2025 - 21:29 Güncelleme: 04.10.2025 - 21:29
        Amed SK, evinde farklı kazandı!
        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Amed SK ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Amed SK oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 7 ve 15. dakikalarda Mbaye Diagne, 29'da penaltıdan Aytaç Kara ve 54. dakikada Dia Sabia attı. Konuk ekibin tek golünü ise 90. dakikada Halil Can Ayan kaydetti.

        Bu sonucun ardından Amed SK puanını 16'ya yükseltirken, Keçiörengücü ise 10 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Amed SK, Serik Spor'a konuk olacak. Keçiörengücü, Sivasspor'u ağırlayacak.

