        Ameliyat sonrası Ufuk Özkan'dan ilk fotoğraf - Magazin haberleri

        Ameliyat sonrası Ufuk Özkan'dan ilk fotoğraf

        Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan, yoğun bakımdan çıktı. Özkan, yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında bilgi verdi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 13:38 Güncelleme: 05.02.2026 - 14:28
        Ameliyat sonrası açıklama
        Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan, pazartesi günü, zorlu bir karaciğer nakil ameliyatı geçirmişti. Özkan, yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında bilgi verdi

        Umut Özkan da ağabeyinin zorlu operasyon sonrasındaki sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu; "Çok şükür yoğun bakımdan normal odaya çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler."

        Umut Özkan - Ufuk Özkan
        Umut Özkan, ağabeyine gerçekleştirilen karaciğer nakli için donör olan Salih Kıvırcık'ın da sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

        Umut Özkan - Salih Kıvırcık
        #Ufuk Özkan
