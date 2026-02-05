Ameliyat sonrası Ufuk Özkan'dan ilk fotoğraf

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan, pazartesi günü, zorlu bir karaciğer nakil ameliyatı geçirmişti. Özkan, yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Umut Özkan da ağabeyinin zorlu operasyon sonrasındaki sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu; "Çok şükür yoğun bakımdan normal odaya çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler."

Umut Özkan - Ufuk Özkan

Umut Özkan, ağabeyine gerçekleştirilen karaciğer nakli için donör olan Salih Kıvırcık'ın da sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Umut Özkan - Salih Kıvırcık