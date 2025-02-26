Amenerrasulü Duası okunuşu ve Türkçe anlamı! Amenerrasulü Duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

Hadislerde bu ayetleri okuyan kimsenin kötülüklerden korunacağı ve Allah’ın rahmetine nail olacağı bildirilmiştir. Aynı zamanda kulun ancak gücünün yettiği kadar sorumlu tutulacağını ve Allah’ın hiçbir nefse taşıyamayacağı yükü yüklemeyeceğini vurgulaması insana büyük bir manevi rahatlık sunar. Günlük sıkıntılar içinde bunalan, borç içinde olan, zorluklarla karşılaşan veya günahlarının affını dileyen kimseler için bu dua umut kaynağıdır.

Müminler yazılışını okuyarak Allah’tan bağışlanma diler, O’nun yardımını ister ve dünya hayatında olduğu kadar ahiret hayatında da kurtuluşa ermek için niyazda bulunurlar. Âmenerresûlü, Allah’ın sonsuz merhametine ve adaletine sığınma vesilesi olduğu için düzenli olarak okunması tavsiye edilen dualar arasında yer alır.

REKLAM

AMENERRASULÜ DUASI OKUNUŞU

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

AMENERRASULÜ DUASI ANLAMI

"Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."(Bakara-285)

REKLAM

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)