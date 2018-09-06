America Mineiro - Vasco da Gama düellosu

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. America Mineiro, 07 Eylül 2018 Cuma günü Vasco da Gama takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:00. 26 puanlı America Mineiro 12. sırada bulunuyor, Vasco da Gama 24 puana sahip ve 16. sırada. America Mineiro, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Vasco da Gama son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 509 kodlu maçı oynayanlar; America Mineiro galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.80, Vasco da Gama galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

America Mineiro son haftadaki ABC Natal müsabasında 1-0 yenildi.

Vasco da Gama, Parana karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

America Mineiro, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 11 gol yedi.

Vasco da Gama ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vasco da Gama, 5 gol atarken 13 gol yedi.

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