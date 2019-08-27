Aralarında Ariana Grande, Lizzo, Billie Eilish ve Dua Lipa'nın da olduğu yaklaşık 140 müzisyenden oluşan grup, Amerika'da kadınların kürtaj haklarını desteklemek için açık mektup imzaladı.

"Kadınların güvenli ve yasal kürtaj hakkını elinden almak, kadınların özgürlüklerini ellerinden alıp parçalamaktır." yazdılar ve mektubu imzaladılar.

Amerika'daki bazı eyaletlerde son günlerde katı kürtaj kanunları yürürlüğe girdi.

Planned Parenthood adlı aile planlaması ve sağlık organizasyonunun başlattığı kampanya ile birlikte birçok sanatçı alınan kararlara karşı duruyor.

Mektubu imzalayan müzisyenlerden birisi olan Billie Eilish, "Her insan kendi vücudunu, kendi hayatını ve geleceğini kontrol etmeyi hakkına sahiptir." dedi. "Temel sağlık hizmetlerimize ulaşımımız olmadığı zaman, özgürce yaşayamayız ve hareket edemeyiz." diye sözlerine devam etti.

İmzalanan açık mektup müzik sektöründeki birçok büyük isim tarafından da imzalandı. Demi Lovato, Miley Cyrus, Nicki Minaj ve Lady Gaga bu isimlerden bazıları. Kampanyaya birçok erkek müzisyen tarafından da destek yağmaya devam ediyor. The 1975, Bon Iver, John Legend ve Troye Sivan mektubu imzalayan isimler arasında.

AMERİKA'DA KÜRTAJ HAKLARI KONUSUNDA NE OLUYOR?

Amerika'nın bazı eyaletlerinde bir takım farklılıklar olmakla beraber kürtaj her yerde yasal. Fakat 2019 yılında yaklaşık 30 eyalette kürtaj yasakları yasa tasarısı olarak sunuluyor.

Mayıs ayında Amerika'nın Alabama eyaletinde tecavüz ve ensest durumları dahil hiçbir şekilde kürtaj yapılamayacağını öne süren yasa tasarısı kabul edildi.

Bir başka eyalet olan Georgia'da hamileliğin altıncı haftasından sonra kürtaj yapmak yasaklandı. Bu yasaklanma, aktörlerden ve Disney ve Netflix dahil birçok film stüdyosundan tepki aldı.

Kristen Wiig, Georgia eyaletinde film yapma fikrinden vazgeçti. Jason Bateman "Kadın haklarına bu derecede saygısız olan Georgia'da ve herhangi bir başka yerde çalışmayacağım." diye açıklama yaptı.

Kabul edilen kürtaj kararları yakın bir zaman etkili bir şekilde uygulamaya giremeyecek çünkü kabul edilen kürtaj kararları Amerika'nın anayasasına karşı.

Kürtajın yasaklanmasını destekleyen grup asıl amaçlarının, yasal kürtaja karşı sürekli meydan okuyarak tasarıların Yüce Divan'a çıkmasını sağlamak olduğunu söylüyor. Bu da Amerika'daki 50 eyalette kürtajı yasal sayan 1973 Roe / Wade kararının değiştirilmesi anlamına geliyor.

Donald Trump başkan olduğundan beri, Amerika Yüce Divan'ındaki 9 üyeden 2'sini kendisi seçti ve kürtajın yasal kalmasını isteyen taraflar, tasarılar Yüce Divan'a giderse olacaklar hakkında endişeliler.