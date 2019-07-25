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HaberlerTeknoloji

Amerikalılar iPhone'u bırakıp Android'e geçiyor

DHA

Amerikalı tüketicilerin iPhone yerine Android işletim sistemine sahip telefonları daha çok tercih etmeye başladığı bildirildi. BankMyCell´in verilerine göre 2018 son çeyreğinde iPhone´nunu satanların yüzde 24.5´i Android işletim sistemi kullanan başka markalara geçiş yaptı

android telefonlar

İkinci el elektronik cihaz fiyat karşılaştırma web sitesi BankMyCell´in 38 bin kullanıcısı üzerinde Ekim 2018-Haziran 2019 arasında gerçekleştirdiği araştırmaya göre iPhone´un tutulma oranı yüzde 73´ü ile araştırmanın başladığı 2011 yılından bu yana en düşük düzeye geriledi. Bu oran 2017 yılında yüzde 92 ile rekor yüksek düzeye ulaşmıştı.

BankMyCell´in verilerine göre 2018 son çeyreğinde iPhone´nunu satanların yüzde 24.5´i Android işletim sistemi kullanan başka markalara geçiş yaptı. Bu dönem aynı zamanda Apple´ın iPhone XR, XS ve XS Max modellerini piyasaya sürdüğü günlere denk geliyor.

PAZAR PAYI DÜŞÜYOR

Ekim 2018-Haziran 2019 arasında ise iPhoneX´ini satan kullanıcıların yüzde 26.2´si yine Android telefonlara geçti. iPhone´a en çok bağlı kalan tüketiciler ise iPhone 7 Plus kullananlar oldu. iPhone 7 Plus´ını satanların yüzde 81.7´si yine iPhone marka başka bir telefon satın aldı.

BankMyCell araştırmasında sadece kendi hizmetlerinden yararlanan kullanıcıların verilerine yer veriyor. Fiziki mağazalar ve açık artırma siteleri gibi diğer ikinci el telefon satışı kanallarının dataları ise araştırmada yer almıyor.

Kantar Group´un 2019 ikinci çeyreği için yayınladığı başka bir araştırmaya göre ise Amerika´daki tüm telefon satışları içerisinde iPhone´un pazar payı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.4 düşüşle yüzde 36´ya gerilemişti. Android telefonların pazar payı ise yüzde 2.5 artışla yüzde 61´e çıkmıştı.

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