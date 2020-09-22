Genelde özel günlerde severek tüketilen Amerikan salatası, farklı şekillerde yapılıyor. Üstelik çok pratik ve lezzetli bir tarif. Bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum.

Amerikan Salatası İçin Gereken Malzemeler:

2 adet büyük boy havuç

2 adet büyük boy patates

1,5 su bardağı iri taneli bezelye

10 adet kornişon salatalık turşusu

3 yemek kaşığı mayonez

3 yemek kaşığı yoğurt (koyu kıvamlı)

1 çay kaşığı tuz

Amerikan Saltası Yapılışı:

Havuçların kabuklarını ince ince kazıyın.

Patateslerin kabuklarını soyun.

Kabuklarını soyduğunuz sebzeleri, bezelye taneleri iriliğinde küp şeklinde doğrayın.

Arzuya göre ayrı ayrı kaplarda patates, havuç ve bezelye tanelerini, dirilikleri gidene kadar haşlayın.

Haşlama suyunu süzüp, soğuması için bekletin.

Kornişon turşuları, sebzelerle aynı büyüklükte olacak şekilde doğrayın.

Doğramış olduğunuz tüm malzemeleri, derin bir karıştırma alarak tuz ekleyin ve harmanlayın.

Mayonez ve koyu kıvamlı yoğurdu da ilave edin.

Tüm malzemeleri karıştırarak, bekletmeden servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Haşlama sürelerini uzun tutup sebzelerin istenilen kıvamdan daha fazla yumuşamalarına izin vermeyin.

Sıcak suda kaynattığınız sebzeleri, besin ve renk değerlerini koruması için soğuk ve buzlu suya aktarıp şoklayın.

Sebzelerin suyunu dikkatlice süzdükten sonra salata yapımına geçin.

Salatanın sosunu, mayonez ya da yoğurt miktarını arttırarak da hazırlayabilirsiniz.