Amorti sonuçları belli oluyor. Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanmaya başladı. Milyonlarca vatandaşın büyük umutlarla aldığı milli piyango biletleri sonuçlarına ulaşılabiliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen Milli Piyango Özel Çekilişinde ilk olarak amorti sonuçları açıklanacak. Amorti ikramiyesi kendi parasını geri alıyor. İşte amorti bileti sorgulama ekranı

AMORTİ SONUÇLARI 2021 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Amorti sonuçları 2021 noter huzurunda belirlenecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2021

AMORTİ NEDİR? AMORTİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Bu durumda bileti aldığınız ücreti geri alabilirsiniz.