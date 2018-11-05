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Ay yıldızlı ekip adına 5. penaltıyı kullanan ve atışı gol çeviremeyen Osman Çakmak şunları söyledi: "Ben 5 Kasım'da mayına basıp ayağımı kaybetmiştim. Demek ki 5 Kasım bana yaramıyor. Arkadaşlarımdan da helallik istiyorum."