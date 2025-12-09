Amy Winehouse'un babası davacı oldu: Arkadaşları kızımın eşyalarını sattı

Amy Winehouse'un babası Mitch Winehouse, 2011'de hayatını kaybeden kızının eşyalarıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Winehouse'a ait eşyaların, iki arkadaşı tarafından haksız yere açık artırmaya çıkarıldığını belirterek, elde ettikleri 730 bin sterlinlik gelir nedeniyle tazminat davası açtı.

Amy Winehouse, ağır uyuşturucu ve alkol kullanmasının ardından alkol zehirlenmesi nedeniyle henüz 27 yaşındayken hayatını kaybetti. Ölümünün ardından, eski bir taksi şoförü olan babası Mitch Winehouse, ünlü şarkıcıyla farklı zamanlarda birlikte yaşamış olan en yakın iki arkadaşı Naomi Parry ve Catriona Gourlay ile iletişimini sürdürdü.

Amy Winehouse, anne ve babasıyla

REKLAM

Ancak Amy Winehouse'un babası ve arkadaşları, 2021'de Los Angeles'ta düzenlenen ve Winehouse ailesinin sağladığı yaklaşık 700 parça eşyanın yer aldığı açık artırmada, ünlü şarkıcının kıyafetleri ve diğer eşyalarının satılmasının ardından büyük bir anlaşmazlık yaşadı. Müzayede ve bu müzayededen elde edilen gelir artık Londra Yüksek Mahkemesi'ndeki davanın konusu.