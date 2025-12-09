Amy Winehouse'un babası davacı oldu: Arkadaşları kızımın eşyalarını sattı
Amy Winehouse'un babası Mitch Winehouse, ünlü şarkıcının özel eşyalarının, eski ev arkadaşları tarafından izinsiz bir şekilde satıldığını, bu yolla 730 bin sterlinlik gelir elde edildiğini iddia ederek davacı oldu
Amy Winehouse'un babası Mitch Winehouse, 2011'de hayatını kaybeden kızının eşyalarıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Winehouse'a ait eşyaların, iki arkadaşı tarafından haksız yere açık artırmaya çıkarıldığını belirterek, elde ettikleri 730 bin sterlinlik gelir nedeniyle tazminat davası açtı.
Amy Winehouse, ağır uyuşturucu ve alkol kullanmasının ardından alkol zehirlenmesi nedeniyle henüz 27 yaşındayken hayatını kaybetti. Ölümünün ardından, eski bir taksi şoförü olan babası Mitch Winehouse, ünlü şarkıcıyla farklı zamanlarda birlikte yaşamış olan en yakın iki arkadaşı Naomi Parry ve Catriona Gourlay ile iletişimini sürdürdü.Amy Winehouse, anne ve babasıyla
Ancak Amy Winehouse'un babası ve arkadaşları, 2021'de Los Angeles'ta düzenlenen ve Winehouse ailesinin sağladığı yaklaşık 700 parça eşyanın yer aldığı açık artırmada, ünlü şarkıcının kıyafetleri ve diğer eşyalarının satılmasının ardından büyük bir anlaşmazlık yaşadı. Müzayede ve bu müzayededen elde edilen gelir artık Londra Yüksek Mahkemesi'ndeki davanın konusu.
Açık artırma gelirinin büyük kısmının Amy Winehouse Vakfı'na gideceği planlanmıştı. Ancak Amy Winehouse'un 75 yaşındaki babası, çoğunluğu kıyafet olmak üzere yaklaşık 150 parça eşyanın Naomi Parry ve Catriona Gourlay tarafından satıldığını keşfetti.Amy Winehouse ve arkadaşı Catriona Gourlay
KANLI BALE PABUÇLARINI SATTI
İki yıl sonra ise Catriona Gourlay, ikinci bir müzayedede Amy Winehouse'un kanlı bale pabuçlarını sattı. Kan lekelerinin, Amy Winehouse'un ayak parmaklarının arasına eroin enjekte edilmesinden kaynaklandığı iddia edildi. Bale ayakkabıları, Gourlay'e 3 bin sterlinlik bir kazanç sağladı.
"PARAYI GERİ VERSİNLER, OKUL YAPTIRACAĞIM"
Kızının vasiyet bırakmadan ölmesinin ardından milyonlarca sterlinlik servetini miras alan Mitch Winehouse, davada, kızının eşyalarının satışına öfkesini dile getirdi. Kızının bu kadar çok eşyayı bağışlamış olabileceğini reddederek, bunların mirasının bir parçası olduğunu iddia etti. Baba Winehouse, Karayipler'deki St. Lucia adasında bir okul inşa etmek için kurduğu yardım kuruluşuna bağışlayabilmesi için, şarkıcının iki arkadaşının kazandıkları parayı geri ödemeleri gerektiğini savundu.