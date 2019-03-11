Aksaray'da, dün akşam Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında akılalmaz bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre apartman sakinleri, bir okulda ana öğretmeni olarak görev yapan B.E.'nin (41) evinden gelen sesler üzerine, polisi aradı. B.E.'nin kapıyı açmaması üzerine polis, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre polis, itfaiye merdiveniyle balkona çıkıp, açık olan kapıdan eve girdi. Polis, B.E.'nin omuzundan bıçakladığı Arif B.'yi elindeki bıçakla rehin aldığını gördü. Bir süre B.E.'yi ikna etmeye çalışan polis, sonuç alamayınca öğretmeni biber gazı sıkarak, etkisiz hale getirdi. Kurtarılan Arif B., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

"EVİME ZORLA GİRDİ, O BANA BIÇAK ÇEKTİ"

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen B.E., gazetecilere, ''Ben bıçaklamadım. O bana bıçak çekti. Yalan söylüyor. O evime zorla girdi. Gerçekten inanın bana'' dedi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen B.E., tedavi için Konya'ya gönderildi. Soruşturma sürüyor.