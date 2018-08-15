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'Anadollu kız'ın '41 yaşındaki' tutkusu

Onun adı Anadollu kız. 41 yaşındaki aracıyla 10 yıldır semt semt, sokak sokak geziyor. Mesleği hava trafik kontrolü olan Seda Atlar havayı değil karayı seçenlerden. Gezerken çektiği videoları sosyal medya hesabına yüklüyor. Yüzlerce takipçisi olan genç kadının videoları binlerce kez görüntüleniyor. Habertürk muhabiri Arzu Kaya Anadollu kızın şehirdeki bir gününe tanıklık etti

15.08.2018 - 15:39 | Güncelleme:

Hava trafik kontrolörü Seda Atlar 32 yaşında. Ancak aradığı tutkuyu havada değil, karada buldu. Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre küçük yaşlarda bir kadının Anadol kullandığını gördü ve yıllarca bir Anadol sahibi olmayı hayal etti. Uzun süre aradığı Anadol'u ise arkadaşının dedesinden satın aldı. Anadol'uyla semt semt sokak sokak gezip videolar çekti. 'Anadollu kız' adıyla sosyal medya hesabına yüklediği videolar ise yüzlerce kişi tarafından binlerce kez izlendi. Artık herkes Seda Atlar'ı 'Anadollu kız' olarak tanıyor. Beyaz Anadol'una biniyor, trafiğe çıkıyor ve o an hayat onun için paha biçilemez bir keyfe dönüşüyor.



MERAKLI BAKIŞLARLA SEYAHAT

Seda Atlar'la çıktığımız İstanbul turunda araca ilgi büyük. Araçla fotoğraf çektiren, ona dokunan ve durup durup bakan insan sayısı oldukça fazla. Günümüzde konforlu araçlara alışanlar için ise Anadol oldukça zor. Mesela araçta klima yok. Bu durum yazları sorun yaratabiliyor. Oldukça eski olan aracın kapıları ise güçlükle açılıp kapanırken Atlar'a göre bunların hiçbiri külfet değil, keyif verici.

"HAYATTAN ALDIĞIM ZEVKİ YANSITIYOR"

Öğrencilik döneminde burslarıyla aldığı 41 yaşındaki aracını 10 yıldır kullanan Seda Atlar'a günlük hayatında en çok sorulan soru ise neden bu aracı kullandığı yönünde. Genelde olumlu tepkilerle karşılaşan Atlar, "Açıkçası kendimi Anadol'da özel hissediyorum. Herhangi bir arabada herhangi bir insan olabilir ama Anadol'da bir kız olması gerçekten farklı. Yani çok fazla rastlayabileceğiniz bir şey değil. Mesleğim gerçekten zorlayıcı bir meslek. Aynı zamanda eğlenceli bir meslek. Arabam da zorlayıcı bir araba ama aynı zamanda eğlenceli bir araba. Dolayısıyle genel olarak benim hayattan aldığım zevki yansıtıyor sanırım" dedi.

"BİR ÇOK İNSAN YANILIYOR"

Aracın bakımını düzenli yaptırdığı için çok fazla arıza ile karşılaşmadığını anlatan Seda Atlar, "Direksiyonu tam hidrolik olmadığı için çevirmesi zor. Eski bir araba olduğu için çok fazla arıza yaptığını düşünüyorlar. Aslında bir çok insan yanılıyor. Düzenli bir şekilde bakımlarını yaptırırsanız hiçbir aracın bu kadar çok arıza yapma ihtimali yok" diye konuştu.

"BENİ FARK ETTİKLERİNDE BİR KERE DAHA BAKIYORLAR"

Atlar trafikte yaşadıklarını ise şu cümlelerle anlatıyor: Önce arabaya bakıyorlar. Eski bir araba olduğu için dikkat çekiyor trafikte. Sonra içinde beni fark ettiklerinde bir kere daha dönüp bakıyorlar. Yaşlılarsa mutlaka bir anıları olduğu için kendi aralarında konuşmaya başlıyorlar. Bakmaya devam ediyorlar. Hissediyorum benimle ilgili konuştuklarını. Bazen de trafik sıkışıksa ve müdahale edebiliyorlarsa bir şeyler söylüyorlar bana. Çok güzel bir araba olduğu yönünde.

 

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