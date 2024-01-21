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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Anadolu Ateşi’nden 25. Yıl Özel Gösterisi

        Anadolu Ateşi’nden 25. Yıl Özel Gösterisi

        Dünyanın sayılı dans toplulukları arasında yer alan Anadolu Ateşi, 25. yılını 2 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda, 500 kişilik dev kadroyla gerçekleştireceği özel bir şovla kutlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 12:19 Güncelleme: 21.01.2024 - 12:19
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        Anadolu Ateşi'nden 25. Yıl Özel Gösterisi
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        Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyen ve dünya standartlarında bir proje olan, bugüne kadar 109 ülkede 50 milyon seyircinin izlediği Anadolu Ateşi, kuruluşunun 25. yılı için Türk dans tarihine geçecek bir gösteriye hazırlanıyor.

        BWO Entertainment & Dolmabahçe AŞ. iş birliği ile 2 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu’nda düzenlenecek gösteri, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

        Yaklaşık 500 kişiden oluşan dev kadroluk gösteride tam anlamıyla görsel bir şölen yaşanacak.

        Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan’ın önderliğinde 1999 yılında kurulan Anadolu Ateşi bugüne kadar 109 ülkede, 285 şehirde gerçekleştirdiği 8500 gösteri ile dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi kazandı. 25 yıl boyunca 50 milyon sanatsevere ulaşarak, Doğu ile Batı kültürlerinin buluşmasını hedefleyen, evrensel barış mesajları veren bir dans portresi olarak adından başarıyla söz ettirdi.

        Beşiktaş Stadyumu’nda gerçekleşecek olan Anadolu Ateşi'nin 25. Yıl Özel Gösterisi, Anadolu’nun binlerce yıllık kültür ve tarih mozağinin barışla harmanlanan ateşini yaktığı sahnesinde izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

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        #Anadolu Ateşi
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