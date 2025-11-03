Habertürk
        Anadolu Efes: 104 - Glint Manisa Basket: 72 | MAÇ SONUCU

        Anadolu Efes: 104 - Glint Manisa Basket: 72 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasındaki son maçında Glint Manisa Basket'i konuk eden Anadolu Efes, maçı 104-72'lik skorla kazanarak ligde 6'da 6 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 21:38 Güncelleme: 03.11.2025 - 21:38
        Anadolu Efes 6'da 6 yaptı!
        Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi 6. haftanın son maçında konuk ettiği Glint Manisa Basket’i 104-72 yenerek ligde 6'da 6 yaptı.

        Maç hızlı başlayan ve farkı ilk dakikalarda çift hanelere taşıyan ev sahibi takım ilk periyottan 25-15 önde ayrıldı. 2’nci periyotta farkı arttıran lacivert- beyazlılar soyunma odasına da 55-34 önde gitti.

        İkinci yarıda çok rahat dış şut imkanı bulan Anadolu Efes farkı 38 sayıya çıkararak 3’üncü periyodu 89-51 önde tamamladı. Ev sahibi ekip maçtan da 104-72 galip ayrıldı.

        Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Glint Manisa Basket’ten Yiğit Onan olurken, ev sahibi takımda Cole Swider 20 sayı üretti.

        SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

        HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Özge Şentürk Bayraktar, Duhan Köyiçi

        ANADOLU EFES: Dozier 10, Ercan Osmani 10, Dessert 10, Erkan Yılmaz 3, Cordinier 7, Şehmus Hazer 15, Loyd 12, Jones 7, Swider 20, Sarper Mutaf 8, Burak Yıldızlı 2

        GLİNT MANİSA BASKET: Altan Çamoğlu 2, Yiğit Onan 22, Smith 8, Johnson 7, Mintz 9, Zemaitis 16, Mustafa Yerkazanoğlu 4, Buğra Çal 2, Batu Eryurtlu 2

        1’İNCİ PERİYOT: 25-15

        DEVRE: 55-34

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 89-51

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 104-72

