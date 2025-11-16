Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes: 75 - Bahçeşehir Koleji: 78 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 75 - Bahçeşehir Koleji: 78 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Anadolu Efes'i 78-75 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 15:25 Güncelleme: 16.11.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeşehir Koleji, A. Efes'i devirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Anadolu Efes'i 78-75 yendi.

        Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise 2. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Halil Erkoç

        Anadolu Efes: Loyd 25, Cordinier 4, Şehmus Hazer 14, Ercan Osmani 22, Dessert, Weiler-Babb 5, Smits 3, Swider, David Mutaf, Erkan Yılmaz, Jones 2

        Bahçeşehir Koleji: Flynn 23, İsmet Akpınar, Homesley 14, Cavanaugh 14, Williams 14, Koprivica 3, Mitchell 5, Kenan Sipahi 5, Hale

        1. Periyot: 22-15

        Devre: 40-41

        3. Periyot: 58-58

        Beş faulle çıkan: 39.54 Weiler-Babb (Anadolu Efes)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Trump-Putin zirvesi olacak mı?
        Trump-Putin zirvesi olacak mı?
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor