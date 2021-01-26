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Anadolu Efes: 86 - Kızılyıldız mts: 72 | MAÇ SONUCU

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 86-72 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 12. galibiyetini aldı. Kızılyıldız mts ise 15. mağlubiyetini yaşadı.

Anadolu Efes: 86 - Kızılyıldız mts: 72 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, dış atışlardan 5 isabet bulduğu ve Kızılyıldz mts'ye büyük üstünlük kurduğu ilk periyodu 29-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan Kızılyıldız mts, 12. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 29-21. Bu bölümden sonra Anadolu Efes, Shane Larkin'in devreye girmesiyle oyunun kontrolünü eline geçirdi. Lacivert-beyazlı takım, milli basketbolcunun 15 sayılık katkı sağladığı ikinci periyodu 56-35 üstün tamamladı ve soyunma odasına 21 sayılık avantajla gitti.

Üçüncü periyotta Kızılyıldız mts, Reath'in kazandırdığı sayılarla farkı azaltmaya çalıştı. Ancak Sertaç Şanlı ile pota altından, Larkin ve Beaubois ile 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle buna izin vermeyen Anadolu Efes, final periyoduna 75-52 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmadan 86-72 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya),Jakub Zamojski (Polonya),Artem Lavrukhin (Rusya)

AnadoluEfes: Simon 10, Micic 13, Beaubois 11, Moerman 7, Sertaç Şanlı 12, Anderson, Dunston 6, Singleton 2, Doğuş Balbay 2, Musa, Larkin 23, Buğrahan Tuncer

Kızılyıldız mts: Walden 5, Radanov, Dobric 12, Jagodic-Kuridza 7, Nnoko 4, O'Bryant, Hall 9, Loyd 7, Lazic 6, Reath 10, Davidovac 12, Colom

1. Periyot: 29-13

Devre: 56-35

3. Periyot: 75-52

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