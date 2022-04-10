Anderson'un sayılarıyla hücumda etkili olarak mücadeleye başlayan Anadolu Efes, dış atışlarda da isabetli bir performans sergiledi ve 6. dakikada farkı 10 sayıya (21-11) yükseltti. Rakibinin eli boş döndüğü hücumlar sonrası skor üretmekte güçlük yaşamayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 30-13 önde bitirdi.

İkinci periyoda hücumda daha etkili başlayan HDI Sigorta Afyon Belediyespor, kısa sürede farkı 9 sayıya (32-23) indirdi. Pota altını iyi değerlendiren konuk ekip karşısında ilk dakikalarda hücum üretemeyen lacivert-beyazlılar, son dakikalara doğru toparlandı ve soyunma odasına 45-36 üstünlükle gitti.

İlk dakikaları karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyotta, Anadolu Efes'in farkı açma çabalarını HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Hamilton ve Hayes ikilisiyle boşa çıkardı. İki takım da oyunun dengesinin bozulmasına izin vermeyince üçüncü periyot, ev sahibi ekibin 68-56 üstünlüğü ile sona erdi.

Son bölüme 7-0'lık bir seriyle başlayan lacivert-beyazlılar, isabetli şutlarıyla farkı kısa sürede açmayı başardı. Rakibinin direncini oyunun son bölümünde tamamen kıran ev sahibi ekip, mücadeleyi 90-68 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Şakacı, Duhan Köyiçi, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Anadolu Efes: Yiğitcan Saybir 9, Bryant 9, Buğrahan Tuncer 12, Anderson 11, Petrusev 28, Ömer Can İlyasoğlu 5, Erten Gazi 2, Egemen Güven 14

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Tuğberk Gedikli, Şafak Edge 5, Hamilton 17, Hayes 17, Filipovity 10, Onur Özkapıcı 3, Hüseyin Çevirgen 9, Bilgehan Diril 7, Can Müezzinoğlu, Barış Ülker, Mertcan Solkol

1. Periyot: 30-13

Devre: 45-36

3. Periyot: 68-56