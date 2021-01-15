Karşılaşmaya Khimki'ye oranla daha etkili başlayan Anadolu Efes, 8. dakikada farkı 10 sayıya (22-12) çıkardı. Rusya temsilcisi Shved'le skor üretse de ev sahibi takım, ilk çeyreği 26-19 önde tamamladı.

İkinci periyotta dış atış isabetleriyle hücumda etkinliğini arttıran konuk ekip, 14. dakikada farkı 1 sayıya düşürdü: 30-29. Larkin ve kenardan oyuna dahil olan Buğrahan Tuncer'le peş peşe sayılar kaydeden Anadolu Efes, 19. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 44-34. Hücumda temposunu koruyan lacivert-beyazlılar, Dunston'ın son saniyedeki üç sayılık basketiyle soyunma odasına 16 sayılık avantajla girdi: 52-36.

İkinci yarıya boyalı alanda oldukça etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, savunmada da tempoyu arttırarak 24. dakikada farkı 23 sayıya çıkardı: 62-39. Pota altında Sertaç Şanlı ile kolay sayılar üreten ev sahibi takım, Rusya temsilcisine çeyreğin ilk 5 dakikasında sadece 3 sayı şansı verdi. Oyundan düşen rakibi karşısında skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, 28. dakikada farkı 30 sayıya yükseltti: 72-42. Ev sahibi takım, final periyoduna da 75-46 üstün gitti.

Son çeyrekte de hızlı hücumlarla sayılar bulan Anadolu Efes, 33. dakikayı 34 sayı farkla 84-50 önde geçti. Ev sahibi takım 39. dakikada farkı 41 sayıya (99-58) kadar çıkardı. Lacivert-beyazlılar, maçı da 99-60 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya),Milivoje Jovcic (Sırbistan),Josip Radojkovic (Hırvatistan)

AnadoluEfes: Micic 8, Larkin 15, Anderson 6, Moerman 9, Dunston 12, Beaubois 9, Singleton 3, Doğuş Balbay 4, Sertaç Şanlı 19, Buğrahan Tuncer 12, Yiğitcan Saybir 2, Erten Gazi

Khimki: Zaytsev 2, Shved 13, Karasev 4, Monia 6, Booker 10, McCollum 6, Voronov 5, Bertans, Mickey 14, Odinokov

1. Periyot: 26-19

Devre: 52-36

3. Periyot: 75-46

Beş faulle çıkan: 28.26 Bertans (Khimki)