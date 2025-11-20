Habertürk
        Anadolu Efes- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague 12. hafta! Anadolu Efes - Barcelona maçı hangi kanalda?

        Anadolu Efes- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleage'in 12. haftasında Barcelona'yı konuk ediyor. Ligdeki son maçında Bayern Münih'i 74-72 mağlup eden Anadolu Efes, zorlu rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Anadolu Efes- Barcelona basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Anadolu Efes- Barcelona maçı canlı yayın kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...

        Giriş: 20.11.2025 - 12:23 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:23
        Anadolu Efes, basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Barcelona'yı ağırlıyor. Lacivert-beyazlılar, geride kalan 11 haftada 4 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayarak puan cetvelinde 16. sırada yer alıyor. Barcelona ise 7 galibiyet 4 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla basketbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. İşte, zorlu mücadelenin başlama saati ve yayıncı kanalı...

        ANADOLU EFES- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

        Anadolu Efes- Barcelona maçı 20 Kasım Perşembe (bu akşam) 20.30'da oynanacak.

        ANADOLU EFES- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak zorlu müsabaka S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

        ANADOLU EFES- BARCELONA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport Plus’a üye olabilir ve Anadolu Efes- Barcelona maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/

        AVRUPA KUPALARINDAKİ 887. MAÇ

        Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 887. maçına çıkacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 886 karşılaşmada 498 galibiyet, 388 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Basketbol Avrupa Ligi'nde ise 639. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 638 maçın 341'ini kazanırken, 297'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

