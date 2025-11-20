AVRUPA KUPALARINDAKİ 887. MAÇ

Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 887. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 886 karşılaşmada 498 galibiyet, 388 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Basketbol Avrupa Ligi'nde ise 639. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 638 maçın 341'ini kazanırken, 297'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.