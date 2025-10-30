Habertürk
        Anadolu Efes, Euroleague'de yarın Baskonia'ya konuk olacak! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Euroleague'de yarın Baskonia'ya konuk olacak!

        Anadolu Efes, Euroleague'in 8. haftasında yarın Baskonia ile deplasmanda karşıya karşıya gelecek. Anadolu Efes, çift maç haftasında rakibini yenerek 2'de 2 yapmak istiyor.

        Giriş: 30.10.2025 - 10:22 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:22
        Anadolu Efes'in rakibi Baskonia!
        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın İspanya temsilcisi Baskonia ile deplasmanda karşıya karşıya gelecek.

        Buesa Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

        Lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 de yenilgi yaşadı ve haftaya averajla 14. sırada başladı.

        Baskonia ise çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyetle ligde son sırada bulunuyor.

        Anadolu Efes, çift maç haftasında rakibini yenerek 2'de 2 yapmak istiyor.

        İKİ TAKIM ARASINDA AVRUPA LİGİ'NDEKİ 30. MAÇ

        Anadolu Efes, Baskonia ile Avrupa Ligi'nde 30. kez karşı karşıya gelecek.

        Kasım 2003'ten bu yana oynanan 29 maçta lacivert-beyazlılar 16, İspanyol ekibi ise 13 kez galip geldi.

        Taraflar arasındaki son maçta kazanan ekip, 92-76'lık skorla Anadolu Efes oldu.

        AVRUPA'DA 883. RANDEVU

        Anadolu Efes, Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 883. maçını yapacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 882 karşılaşmada 497 galibiyet, 385 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu Avrupa Ligi'nde ise 635. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 634 maçın 340'ını kazandı, 294'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

