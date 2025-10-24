Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? EuroLeague'de Türk derbisi!

        Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'de Türk derbisi!

        EuroLeague'de Türk derbisi günü geldi çattı. Basketbol Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi için nefesler tutulmuş durumda. İki ekip de ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko ligde 14. basamakta yer alırken, Anadolu Efes 16. sırada bulunuyor. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın kanalı, saati ve tüm detaylar haberimizde...

        Giriş: 24.10.2025 - 15:09 Güncelleme: 24.10.2025 - 15:09
        1

        EuroLeague’in 6. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu ağırlayacak. Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ) ve Alberto Baena (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek. Fenerbahçe Beko'da Arturs Zagars ve Brandon Boston Jr. bu maçta forma giyemeyecek. Talen Horton-Tucker’ın durumuna maç saatinde karar verilecek. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati…

        2

        ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı, 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 20:30’da başlayacak.

        3

        ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ) ve Alberto Baena (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

        4

        ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI YAYIN İZLE

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport platformuna üye olabilir ve mücadeleyi izleyebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/

        5

        FENERBAHÇE BEKO’NUN EKSİKLERİ

        Fenerbahçe Beko'da sakatlığı bulunan Arturs Zagars ve bireysel çalışmalarını sürdüren Brandon Boston Jr. bu maçta forma giyemeyecek. Talen Horton-Tucker ise takımla idmanlara başladı ve durumuna maç saatinde karar verilecek.

        6

        İKİ TAKIMDA SON DURUM

        Geride kalan 5 haftayı iki ekip de 2 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamladı. Fenerbahçe Beko ligde 14. basamakta bulunurken Anadolu Efes 16. sırada yer aldı.

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
