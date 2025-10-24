EuroLeague’in 6. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu ağırlayacak. Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ) ve Alberto Baena (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek. Fenerbahçe Beko'da Arturs Zagars ve Brandon Boston Jr. bu maçta forma giyemeyecek. Talen Horton-Tucker’ın durumuna maç saatinde karar verilecek. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati…