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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes, Fransız pivot Poirier'i kadrosuna kattı - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Fransız pivot Poirier'i kadrosuna kattı

        Anadolu Efes Basketbol Takımı, Real Madrid'den Vincent Poirier ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Fransız pivot, Real Madrid'de 2022-23 sezonunda THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:40 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:40
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        Poirier, Anadolu Efes'te
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        Anadolu Efes Basketbol Takımı, Fransız pivot Vincent Poirier'i transfer etti.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibi Real Madrid'de forma giyen Poirier ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

        Real Madrid'de 2022-23 sezonunda THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki oyuncu, 2 kez İspanya Ligi, 3 kez de İspanya Süper Kupası kazandı.

        THY Avrupa Ligi'nde 37 maça çıkan Fransız oyuncu, 9 sayı, 5,3 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

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