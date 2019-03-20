Başkent Podgorica'daki Moraca Spor Merkezi'nde oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 27 maçta 17 galibiyet alan lacivert-beyazlı ekip, 16 takımlı ligde 4. sırada yer alıyor. Karadağ temsilcisi ise 6 galibiyetle 15. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Anadolu Efes 106-68 kazanmıştı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 649. MAÇ

Anadolu Efes, Buducnost VOLI müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 649. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında bugün kadar oynadığı 648 karşılaşmanın 357'sini kazanırken, 291'ini kaybetti.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan beri yer aldığı Avrupa Ligi'nde şu ana kadar 400 müsabaka oynadı. Lacivert-beyazlı takım bu maçlara 200'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.