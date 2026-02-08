Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes - Karşıyaka: 98-81 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes - Karşıyaka: 98-81 (MAÇ SONUCU)

        Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında ağırladığı Karşıyaka'yı 98-81 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 15:23 Güncelleme: 08.02.2026 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efes'ten Karşıyaka'ya farklı tarife
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, sahasında Karşıyaka'yı 98-81 yendi.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Ali Şakacı, Özge Şentürk Bayraktar, Ahmet Tatlıcı

        Anadolu Efes: Loyd 2, Weiler-Babb 2, Dessert 8, Ercan Osmani 17, Erkan Yılmaz 11, Beaubois 5, Şehmus Hazer 17, Burak Can Yıldızlı 4, Lee 9, Swider 9, David Mutaf 9, Jones 5

        Karşıyaka: Sokolowski 14, Samet Geyik 5, Gordic 5, Alston 8, Moody 8, Young 17, Serkan Menteşe, Bishop 12, Egemen Yapıcı, Manning 12, Mert Celep, Ege Özçelik

        Beş faulle çıkanlar: 35.47 Dessert (Anadolu Efes), 38.50 Bishop (Karşıyaka)

        1. Periyot: 22-19

        Devre: 50-38

        3. Periyot: 75-60

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 5 Şubat 2026 (Hatay'da İnşaatlar Ne Aşamada?)

        Erdoğan'dan muhalefete tepki. Siyasette umut hakkı tartışması. Fırat Nehri'ndeki köprü onarılıyor. Habertürk depremin 3. ayında Hatay'da. Hatay'da inşaatlar ne aşamada? Elif Kumal neden öldü? Ana Haber Bülteni'ni Semiha Şahin sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları