        Anadolu Efes, Litvanya'da galibiyet istiyor - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Litvanya'da galibiyet istiyor

        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 16. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 10:54 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:54
        Anadolu Efes, Litvanya'da galibiyet istiyor!
        Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 16. haftasında Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacak.

        Zalgirio Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

        Ligde geride kalan haftalarda oynadığı 15 maçta 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 18. sırada yer alıyor.

        İspanyol başantrenör Pablo Laso ile ilk Avrupa Ligi maçına çıkacak Anadolu Efes, organizasyondaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

        Zalgiris ise 9 galibiyet ve 6 yenilgiyle 6. sırada kendine yer buldu.

        AVRUPA KUPALARI'NDA 891. MAÇ

        Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 891. kez sahne alacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 890 karşılaşmada 499 galibiyet, 391 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Efes, deplasmanda Zalgiris'i yenmesi durumunda Avrupa'da 500. galibiyetine imza atacak.

        Lacivert-beyazlılar, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 643. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyondaki 642 müsabakanın 342'sini kazanırken 300'ünde ise mağlup oldu.

