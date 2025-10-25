Anadolu Kısaları Forum başlıyor

Türkiye’nin kısa film alanında uluslararası ölçekte yeni bir buluşma noktası olmayı amaçlayan Anadolu Kısaları Forum, genç yönetmen ve yapımcılara projelerini geliştirme, sektörel bilgi edinme ve uluslararası iş birlikleri kurma fırsatı sunuyor.

24-28 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul Atlas Pasajı Etkinlik Alanları’nda gerçekleşecek Forum, kapsamlı programıyla kısa filmlerin üretim ve dağıtım süreçlerini destekleyerek Türkiye’nin sinema endüstrisine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

GENÇ SİNEMACILAR ULUSAL VE ULUSLARARASI KONUKLARLA BULUŞUYOR

Üç gün boyunca sürecek etkinliklerde; sektörün deneyimli isimlerinin katılacağı panel, söyleşi, atölye, pitching sunumları, senaryo danışmanlığı ve networking oturumları yer alacak. Program kapsamında Bonnie Williams, Idriz Morina, Belkıs Bayrak, Prof. Dr. Savaş Arslan, Faruk Güven ve Onur Yağız gibi ulusal ve uluslararası konuklar genç sinemacılarla bir araya gelecek. Katılımcılar; yaratıcı sektörlerde iletişim, sette etik, kısa filmlerde dağıtım ve fon bulma stratejileri, yapay zeka, fikri mülkiyet hakları ve üretim süreçleri gibi konularda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak. Fransa ve Hollanda başta olmak üzere yurt dışından gelecek sektör profesyonelleriyle gerçekleştirilecek oturumlar yeni iş birliklerinin kapısını aralayarak kısa film üretim sürecine uluslararası bir bakış kazandıracak.