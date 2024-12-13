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        Haberler Yaşam Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Rezonans dans gösterisi

        Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Rezonans dans gösterisi

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Modern Dans Topluluğunca Rezonans dans gösteri sergilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:23 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:23
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        Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Rezonans dans gösterisi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bu yıl ilk kez düzenlediği Anadolu Opera ve Bale Festivali, Kırklareli'nde gerçekleştirildi.

        Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde, Rezonans temalı "Pasıon-S ", "Rutin" ve "Heyecan" adlı dans gösterileri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        İzleyiciler gösterilerin ardından dansçıları ayakta alkışladı.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, gösterinin ardından dansçıları tebrik etti.

        Üstün bir performans sergilendiği ifade eden Turan, marifetin iltifata tabi olduğunu belirtti.

        Bilim ve sanatın iltifat görmediği yerden gideceğini dile getiren Turan, "Belli ki sanat Kırklareli'nden asla göçüp gitmeyecek. Kırklareli bence sanat noktasında hedef il olacak. Sanatın iyileştirdiğini, sanatın birleştirdiğini 1. Anadolu Bale ve Opera Festivali ile izliyor ve görüyoruz. 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden bu değerli kardeşlerimize ve hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy ise 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin iyilik ve güzellik projesi olduğunu belirtti.

        Şırnak ve Erzincan'ın ardından festivalin Kırklareli'nde düzenlendiğini hatırlatan Ersoy, festivali tüm Türkiye'ye yaymayı hedeflediklerini kaydetti.

        Seyircilerin aşırı teveccühü ile karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

        "Avrupa kıtasındayız, Avrupa'ya açılan pencerenin sınır noktasındayız. İşte bu Avrupa'ya açılan ilimizde de böyle çağdaş bir eserin yapısının Kırklarelili sanatseverlerce yoğun ilgi ile karışılacağına inandık.

        Temamız ‘Opera, bale her yerde.’ Bu temadan hiç ayrılmayacağız. Gerçekten de opera, bale her yerde bunu tüm ülke sathına yaymayı planlayacağız. Gittiğimiz o şehrin kültürü, geleneği, onların dokusu, mozaiğine uygun eserler seçmeye çalışıyoruz. Nadide ve kıymet taşıyan sanat dallarımızın tüm Türkiye'ye ulaşmasını hedefliyoruz."

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ise festivale ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından Vali Turan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün'e çiçek takdim etti.

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        #Anadolu Opera ve Bale Festivali
        #rezonans
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