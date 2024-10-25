Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Giriş: 25.10.2024 - 16:45 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:10
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Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Kaynaşlı ilçesi Asar Suyu Köprüsü yakınlarında, 2 cip ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
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İhbar üzerine bölgeye jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kazada, araçlarda bulunan K.Ş, A.Ş, Ü.Ş. ve S.G. yaralandı.