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HaberlerGündemÖzel kutularda böyle kaçırmaya çalıştılar! Polisler de şaşırdı

Anadolu'ya ait arı türlerini yurt dışına kaçıracaklardı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Dış hatlar terminalinde düzenlenen operasyonda, 67 adet özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 adet Anadolu'ya ait bal arısı türünü kaçırmaya çalışan Ürdün uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ülkemize ait bal arılarını yurt dışına götürerek çoğaltmaya çalıştığı tespit edildi.

Özel kutularla götürüyorlardı

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı Dış hatlar Terminalinden Ürdün'e gitmeye çalışan Ürdün uyruklu Abdullah Issa O. ve Shebab Mazın A.'yı şüphe üzerine durdurdu.

ÖZEL KUTULARDAN ANADOLU ARILARI ÇIKTI

Zanlıların yapılan üst ve valiz aramalarında polisi bile şaşırtan bir olay yaşandı. Zanlıların valizlerinde özel olarak dizayn edilmiş 67 adet kutu içerisinde 603 adet arı bulundu. Ürdün uyruklu Abdullah Issa O. ve Shebab Mazın A. suçüstü yakalandı.

ANADOLU ARI TÜRLERİNİ YURT DIŞINA KAÇIRMAK İSTEMİŞLER

Yürütülen operasyonda ele geçirilen 603 adet Anadolu Bal Arısı Arı Yetiştiriciliği Birliği'ne teslim edilirken Ürdün uyruklu kaçakçılar gözaltına alındı.

KAÇAKÇILIKTAN ADLİ İŞLEM YAPILDI

Anadolu'da yetişen bal arısı türlerinin yurt dışına çıkarılması yasak olduğu için Ürdün uyruklu 2 zanlı hakkında 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. İfadeleri alınan zanlılar serbest bırakıldı

 

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