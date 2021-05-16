Anadolu Yakası'nda dolu alarmı!

İstanbul’da öğlen saatlerinden sonra açık hava yerini kara bulutlara bıraktı. Aniden bastıran yağmurla beraber Anadolu Yakası Çekmeköy bölgesinde dolu yağışı etkili oldu. Doluya karşı bazı vatandaşlar araçlarını örtülerle örterek korumaya çalışırken, hazırlıksız yakalanan vatandaşların araçları dolu yağışından hasar gördü. Öte yandan, Çekmeköy’de de etkisini gösteren dolu yağışı vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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