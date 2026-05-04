        Anadolu Yakası'nda trafik felç! | Son dakika haberleri

        Anadolu Yakası'nda trafik felç!

        İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 80'e, Avrupa Yakası'nda yüzde 56'ya kadar çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 09:09 Güncelleme:
        Anadolu Yakası'nda trafik felç!
        İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde ana arterler ile bazı caddelerde araçlar güçlükle ilerledi.

        AA'da yer alana habere göre kentte bazı caddelerde ve ana arterlerde meydana gelen ufak çaplı kazalar, taşıt arızaları ile yol yapım çalışmaları kara ulaşımını olumsuz etkiledi.

        Anadolu Yakası'ndaki D-100 kara yolunda Kartal'da başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

        TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Ataşehir'den köprü girişine kadar uzanıyor. Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar ağır seyrediyor.

        Avrupa Yakası'ndaki D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Edirnekapı, Haliç, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Şişli ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

        TEM Otoyolu'nda Esenler'de başlayan trafik yoğunluğu Bayrampaşa'ya kadar sürüyor, Gaziosmanpaşa'dan Seyrantepe'ye kadar yoğunluk gözleniyor.

        Öte yandan sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.

        Trafik yoğunluğu, Anadolu Yakası'nda yüzde 80'e, Avrupa Yakası'nda yüzde 56'ya kadar çıktı.

        Fotoğraflar: DHA

