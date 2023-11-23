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        Anadolu Yayıncılar Federasyonu kuruldu

        Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) Anadolu Yayıncılar Derneği ve medya sektöründe faaliyet gösteren 6 derneğin bir araya gelmesi ile kuruldu. Federasyonun amacının da "iletişim ve medya" alanında faaliyetlerde bulunmak olduğu belirtildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 23.11.2023 - 14:53 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:53
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        Anadolu Yayıncılar Federasyonu kuruldu
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        Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) Anadolu Yayıncılar Derneği ve medya sektöründe faaliyet gösteren 6 derneğin bir araya gelmesi ile kuruldu. Federasyonun amacının da “iletişim ve medya” alanında faaliyetlerde bulunmak olduğu belirtildi.

        Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan kuruluş amaçlarına ilişkin “Dezenformasyonla mücadele hepimizin sorumluluğudur. Sivil toplum örgütleri, medya kurumları, gazetecilerin bir araya gelerek mücadele vermesi gereken bir konudur. Her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız vardır.” açıklamasında bulundu.

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        “DEZENFORMASYONUN ÖNÜNE GEÇEN KURULUŞ OLACAĞIZ”

        Burhan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Bizler net bir duruşu olan, her türlü dezenformasyona karşı, yabancı medyanın manipülasyon, algı ve yalan haberlerine karşı mücadele eden aynı zamanda medya kuruluşlarımızda olası dezenformasyonun da önüne geçmek için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olacağız.

        “FAYDALI ÇALIŞMALAR YAPMAK AMACI İLE KURULMUŞ BİR FEDERASYONUZ”

        Türkiye’nin dört bir tarafında faaliyetlerini sürdüren yazılı, görsel, dijital ve işitsel basın kuruluşlarını temsil eden ve basın mensupları tarafından kurulan federasyon olarak, sektörün gelişimi ve sorunlarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerde bulunacağız. Toplumu ilgilendiren sosyal ve kültürel konularda yine iletişim kanallarını kullanarak kamuoyunu bilgilendirici faaliyetler yapmak ve medya kuruluşları ile ortak hareket ederek yayın, toplantı ve ziyaretler düzenlemek amacı ile kurulmuş bir sivil toplum kuruluşuyuz.

        Sektörümüzün sorunlarını biliyoruz. Birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde bu sorunların üstesinden gelmek, yetkili kurumlarla görüşerek çözüm üretmek ve medya kuruluşlarımızın temsili noktasında aktif görev almak, faydalı çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuş bir federasyonuz."

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