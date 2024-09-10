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        Samsun Büyükşehir Belediyesi, Anakent Otopark ve Meydan Projesi'ni tamamladı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Anakent Otopark ve Meydan Projesi" tamamlandı. Projenin çevre düzenlemelerinin ardından hizmete girmesi planlanıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:44 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:44
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        Anakent Otopark ve Meydan Projesi tamamlandı
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        Trafik yoğunluğu azaltmak, kente yeni yaşam alanları kazandırmak ve otopark sayısını arttırmak hedefiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Anakent Otopark ve Meydan Projesi'nin kaba inşaat çalışmaları tamamlandı.

        İnşaat çalışmaları tamamlanan projenin çevre düzenlemelerinin ardından hizmete girmesi planlanıyor.

        Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan eski Anakent İş Merkezi'nin yerine inşa edilen Anakent Otopark ve Meydan projesinin altı otopark üstü meydan ve kafe olarak tasarlandı.

        Yeraltında inşa edilen 3 otopark 222 araç kapasitesine sahip. Üst bölümde ise vatandaşların yeni buluşma noktası olacak bir meydan bulunuyor. Meydanda kafe, abdesthane ve tuvaletler alıyor.

        Projenin tamamlandığını açıklayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Anakent Otopark ve Meydan Projesi'nin inşaat çalışmalarını tamamladık. Çevre düzenlemelerinin ardından hizmete almayı planlıyoruz" dedi.

        Esnafın yoğun olduğu bölgede araç parkının önemli bir sorun olduğunu hatırlatan Başkan Doğan, "Otopark ile bu sorunu azamiye indirmiş olacağız. Yine o bölgede insanlarımızın oturup sohbet edeceği alanların sayısı da kısıtlıydı. Otoparkın üst bölümünde inşa ettiğimiz meydanla insanımıza soluk alabileceği yeni bir alan da kazandırmış oluyoruz. İnşaat çalışmaları tamamlandı. Son rötuşlar yapılıyor. En kısa sürede otoparkı ve meydanı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Projemizin şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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        #yerel haberler
        #Samsun Büyükşehir Belediyesi
        #anaket otopark ve meydan projesi
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