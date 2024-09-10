Anakent Otopark ve Meydan Projesi tamamlandı

Trafik yoğunluğu azaltmak, kente yeni yaşam alanları kazandırmak ve otopark sayısını arttırmak hedefiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Anakent Otopark ve Meydan Projesi'nin kaba inşaat çalışmaları tamamlandı.

İnşaat çalışmaları tamamlanan projenin çevre düzenlemelerinin ardından hizmete girmesi planlanıyor.

Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan eski Anakent İş Merkezi'nin yerine inşa edilen Anakent Otopark ve Meydan projesinin altı otopark üstü meydan ve kafe olarak tasarlandı.

Yeraltında inşa edilen 3 otopark 222 araç kapasitesine sahip. Üst bölümde ise vatandaşların yeni buluşma noktası olacak bir meydan bulunuyor. Meydanda kafe, abdesthane ve tuvaletler alıyor.