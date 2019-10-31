Analı kızlı tarifi, nasıl yapılır?

Analı Kızlı nasıl yapılır? Güzel salçalı bulgur içeriğiyle leziz bir tat bırakacaktır. İrili ufaklı boyutlarıyla çok sevimli bir görüntü vardır. Afiyetle yiyeceğiniz analı kızlı tarifini sizlere aktarmaktayım.
Analı Kızlı Malzemeler;
Dış Köftesi için:
- 1,5 su bardağı ince bulgur.
- 1 yumurta
- 3 yemek kaşığı un
- Tuz
İç Malzemesi:
- 200 gram kıyma
- 1 orta boy soğan
- Toz biber
- Tuz ve karabiber
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 200 gram haşlanmış et
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Sıvı yağ ve tuz
Analı Kızlı Yapılışı;
- Bulguru az bir ılık su ile ıslatıyoruz.
- Biraz yumuşamaya başlayınca salça ve tuzu koyup yoğurmaya devam ediyoruz.
- Hamur kıvam alınca yumurta ve unu ekleyip kıvama gelene kadar yoğuralım.
- Daha sonra soğan ve kıymayı bir tavada kavuruyoruz, ocaktan almadan önce baharatlarını ve tuzunu atıp bir iki kere karıştırıp altını kapatıyoruz.
- Bulgur hamurundan içini içli köfte gibi oyarak içerisine hazırladığımız kıymalı harçtan içerisine koyup kapatalım.
- Kıyma bitene kadar bu işlemi tekrar ediyoruz.
- Hamurun geri kalanına içi boş minik köfteler yapıyoruz.
- Yaptığımız bütün köfteleri suyun içerisinde haşlayalım.
- Suyun içerisine tuz ve yarım limon suyu ekleyelim bunu yapma sebebimiz köfteler açılmasın.
- Tencereye biraz sıvı yağ ve salça koyup haşladığımız et ve nohutu ekleyelim.
- Üzerine biraz et suyu koyup özleşene kadar kaynatıyoruz daha sonra içerisine hazırladığımız hamurlu harcı atıp birkaç dakika daha kaynatıp altını kapatıyoruz. Afiyet olsun.
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