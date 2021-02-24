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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ: Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilebilir mi? İşte Anayasanın ilk dört maddesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni Anayasa'ya ihtiyacımız var" açıklamasının ardından en çok merak edilenlerden biri de Anayasanın ilk dört maddesi oldu. Anayasa tartışmaları tekrar gündeme geldiğinden beri vatandaşlar 'Değiştirilmesi teklif dahi edilemez' ibaresi bulunan anayasanın ilk dört maddesini araştırıyor. Peki, Anayasanın ilk dört maddesi nedir? Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilebilir mi?

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ: Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilebilir mi? İşte Anayasanın ilk dört maddesi

Yeni anayasa gündeme geldiğinden beri en çok merak edilen şey Anayasa'nın ilk dört maddesi oldu. Anayasa'nın ilk dört maddesi değiştirilebilir mi? sorusunun cevabı merak konusu. 1982 yılında halk oylamasına sunulan ve kabul edildikten sonra defalarca değişiklik yapılan Anayasa'nın ilk dört maddesi ise tam anlamıyla dokunulmaz özelliğe sahip.

ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ NEDİR?

I. Devletin şekli
MADDE 1.
– Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri
MADDE 2.
– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti
MADDE 3.
– Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı "İstiklal Marşı"dır.
Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler
MADDE 4.
– Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

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