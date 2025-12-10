Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Anayasa Mahkemesi'nin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de

        Anayasa Mahkemesi'nin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de

        Anayasa Mahkemesinin (AYM), Genç Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi, İYİ Parti ve Yeni Türkiye Partisinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 02:34 Güncelleme: 10.12.2025 - 02:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        AYM'nin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kararlara göre, Genç Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi, İYİ Parti ve Yeni Türkiye Partisinin 2022 yılına ait mali denetimleri yapıldı.

        Yüksek Mahkeme, mali denetimi yapılan siyasi partilerin belirtilen yıla ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Resmi Gazete
        #Anayasa Mahkemesi
        #son dakika
        #son dakika haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        Bakan Fidan: Suriye tüm terör unsurlarından temizlenmeli
        Bakan Fidan: Suriye tüm terör unsurlarından temizlenmeli
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        "Final paslarında hatalar yaptık!"
        "Final paslarında hatalar yaptık!"
        Zelenskiy: Seçimlere hazırım
        Zelenskiy: Seçimlere hazırım
        Putin: Donbas Rus toprağıdır
        Putin: Donbas Rus toprağıdır
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        'En tavizsiz mücadele sürecek'
        'En tavizsiz mücadele sürecek'
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı