Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de
Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar'ın Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yer aldı.
AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar'ın AYM üyeliğine seçildiği belirtildi.