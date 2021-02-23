Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Anayasanın ilk dört maddesi nedir? Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilebilir mi?

Anayasanın ilk dört maddesi nedir? Sorusu merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa çağrısında bulunmuştu. Tartışmalar hala devam ederken vatandaşlar 'Değiştirilmesi teklif dahi edilemez' ibaresi bulunan anayasanın ilk dört maddesini araştırıyor. Peki, Anayasanın ilk dört maddesi nedir? İşte detaylar...

Anayasanın ilk dört maddesi nedir? Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilebilir mi?

1982 yılında halk oylamasına sunulan ve kabul edildikten sonra defalarca değişiklik yapılan Anayasa'nın ilk dört maddesi ise tam anlamıyla dokunulmaz özelliğe sahip.

ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ NEDİR?

I. Devletin şekli
MADDE 1.
– Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri
MADDE 2.
– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti
MADDE 3.
– Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı "İstiklal Marşı"dır.
Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler
MADDE 4.
– Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2021 MSÜ başvuruları bugün bitiyor! MSÜ başvuru ücreti ve başvuru kılavuzu 2021: MSÜ başvuru yap!
GÜNDEM2021 MSÜ başvurusu için bugün son gün!
AMAN DİKKAT! Zeytinde hile! Son dakika: Soframıza kadar girdiler
GÜNDEM"Pes" dedirten yöntemler! Zeytinde büyük hile!
Marketler saat kaçta açılıyor? (23 Şubat) Marketler kaçta kapanıyor, hafta içi kaça kadar açık?
GÜNDEMMarketlerin çalışma saatleri değişti mi?
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı: 20 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı, sokağa çıkma saatleri ne?
GÜNDEM20 yaş altı bugün sokağa çıkabilir mi?
65 yaş üstü yasak saatleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı, toplu taşıma yasağı, seyahat izni var mı
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı
O TERÖRİST YAKALANDI! Son dakika... Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı!
GÜNDEMKırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı!
Son dakika! İYİ Parti lideri Akşener'den hükümete eleştiriler
GÜNDEMAkşener'den hükümete eleştiriler
Deprem mi oldu? 23 Şubat son dakika depremler - Kandilli ve AFAD
GÜNDEMDeprem mi oldu?
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 1 Mart'ta yasaklar bitiyor mu? İşte beklenen kararlar
GÜNDEMKabine toplanıyor! İşte beklenen kararlar
Korona hastası yaşlı kadın ölü bulundu
GÜNDEMKorona hastası yaşlı kadın ölü bulundu