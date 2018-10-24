UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Belçika'nın Anderlecht ekibine konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle 11 yıl sonra karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupaları tarihinde Anderlecht dışında bir Belçika temsilcisiyle karşılaşmadı. Anderlecht ile 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 2'si de eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda olmak üzere toplam 4 kez mücadele eden sarı-lacivertliler, yarın rakibiyle 5. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Anderlecht Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?



Anderlecht Fenerbahçe maçı yarın 19.55'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Bulgaristan Futbol Federasyonundan Georgi Kabakov yönetecek.

FENERBAHÇE. AVRUPA'DA 225. RANDEVUDA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'da 225. maçına çıkacak.

UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 56 maça çıktı.

Avrupa arenasında 225. maçını Anderlecht'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 224 karşılaşmada 82 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 278 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 224 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 56 29 15 12 76 53 Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 224 82 46 96 278 332





KUPA 2'DE 57. MAÇ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın 57. maçına çıkacak.

Bu kulvarda daha önce 56 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 29 galibiyet, 15 beraberlik alırken, 12 kez yenildi. Fenerbahçe, rakip filelere 76 gol bırakırken, kalesinde 53 gol gördü.

EN BÜYÜK BAŞARI YARI FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti.

Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'ndan katılmıştı.

O dönem Fransa'nın Marsilya, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla eşleşmişti.

Rakibini gol yemeden eleyen sarı-lacivertliler, bir üst turda ise Çekya'nın Viktoria Plzen ekibini saf dışı bırakmıştı.

Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Fenerbahçe, yarı finalde ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamamıştı.

SON UEFA GRUBUNDAN LİDER ÇIKTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına en son katıldığı 2016-2017 sezonunda İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakarak, grubundan lider çıkmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA DEPLASMAN KARNESİ

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın Belçika'nın Anderlecht ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa'da 114. maçına çıkacak.

Bu kulvarda daha önce 113 karşılaşma yapan sarı-lacivertliler, rakiplerine 64 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe, 27 galibiyet ve 22 beraberlik elde ettiği Avrupa deplasmanlarında, rakip filelere 115 gol atarken, kalesinde 211 gol gördü.

SON 3 DEPLASMANDA YENİLDİ

Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı son 3 deplasman maçında rakiplerine yenildi.

Sarı-lacivertliler, bu sezon Benfica ve Dinamo Zagreb, geçen sezon da Vardar karşısında deplasmanda puan alamadı.

Avrupa'da oynadığı son 3 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 10 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalardan 3 galibiyet 1 beraberlik alırken, rakiplerine 6 kez mağlup oldu.

Bu karşılaşmalarda 17 gol yiyen Fenerbahçe, rakip filelere ise 9 gol atabildi.

AVRUPA DEPLASMANLARINDA SON DÖNEMDEKİ PERFORMANSLARI

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman ile Avrupa kupaları tarihinde en başarılı sezonunu geçirdiği 2012-2013'ten sonra bu kulvarda deplasmanlarda iyi bir tabloya imza atamadı.

Avrupa kupalarına 2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan katılan Fenerbahçe, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla eşleşti.

Sarı-lacivertliler, o dönem sahasında 0-0 berabere biten maçın rövanşında deplasmanda rakibine karşı 3-0 yenildi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kaldı.

Bahsi geçen sezonda UEFA Avrupa Ligi deplasmanlarında kötü bir performans sergilemeyen Fenerbahçe'nin, Avrupa'ya vedası ise yine farklı bir yenilgiyle olmuştu. Sarı-lacivertliler, 3. turda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Braga'ya 4-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda da Avrupa deplasmanlarında benzer bir tabloya imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde deplasmanda Monaco'ya 3-1 yenilerek elenen sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ne de son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımına 1-0 mağlup olarak veda etmişti.

GEÇEN SEZON VARDAR'A ELENDİ

Geçen sezon başında teknik direktör Aykut Kocaman ile Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Ligi ön elemesinden katılan sarı-lacivertiler, hiç beklemediği bir şekilde Avrupa kupalarına veda etmişti.

3. ön eleme turunda Sturm Graz'ı geçen Fenerbahçe, play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımının rakibi olmuştu. Rakibine deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, Makedon temsilcisine evinde de mağlup olunca taraftarlarının büyük tepkisini toplamıştı.

BU SEZON DEPLASMAN PERFORMANSI DİBE VURDU

Fenerbahçe, tarihindeki en kötü deplasman performanslarından birine ise bu sezon imza attı.

Süper Lig'de oynadığı 5 deplasmanda rakip filelere sadece 1 gol atan sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 2 karşılaşmadan da puan çıkaramadı.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Benfica ile sahasında 1-1 berabere kalarak elenen sarı-lacivertliler, yoluna yine UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

DİNAMO ZAGREB'E FARKLI KAYBETTİ

Fenerbahçe, bu sezonki en farklı yenilgilerinden birini yine Avrupa deplasmanında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi grubundaki ilk maçında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımına konuk olan sarı-lacivertliler, rakibine 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

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