Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"DAHA ÇOK POZİSYON BULDUK"
Karşılaşmayı değerlendiren İtalyan teknik adam "Özgüvenimiz artıyor. Her geçen hafta daha iyi takım oluyoruz. Oyuncularımın çabasından mutluyum. İlk yarıda aslında öne geçebilirdik. Daha çok pozisyon bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar vardı. Puan aldık tabii ama maalesef kazanamadık. Maçın içinde kazanacağımıza inanıyorum. Pozisyonlar vardı. Bu inanç, istek özellikle benim için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.
"BORINI'NİN GİTMESİNİ İSTEMEM"
Pirlo, adı üç büyüklerle anılan Fabio Borini hakkındaki soruya da yanıt verirken, "Fabio Borini çok önemli bir oyuncu. Gitmesini istemem. Umuyorum bizle kalır. Transfer dönemlerinde bu şekilde senaryolar ortaya çıkabilir." diye konuştu.
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