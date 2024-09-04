4. ANDROİD 1.0 VE 1.0-1 TATLILARIN ADINI TAŞIMIYORDU

Google uzun bir süredir Android'in yeni sürümlerini tatlılarla isimlendiriyordu. Bilmiyor olabileceğiniz şey ise Android'in ilk birkaç sürümünün aslında tatlıların adını taşımadığıdır. En azından kasıtlı olarak değil. Android 1.0 bazen “Alpha” veya “Astro Boy” olarak adlandırılırken, Android 1.1'in teknik olarak bir tatlı adı vardı, ancak bugün bildiğimiz sırayla değil. Dahili olarak küçük bir Fransız mezesi olan “Petit Four” olarak biliniyordu. Android 1.5 “Cupcake” resmi bir tatlı takma adına sahip ilk sürüm oldu ve böylece bugün gördüğümüz adlandırma şeması başladı.