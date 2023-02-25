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Açelya nasıl bakılır? Evde püf teknikleriyle açelya bakımı ve sulama

Çiçekler ile yakından ilgilenen kişiler, açelyanın ne kadar özel bir çiçek olduğunu bilir. Güzel görüntüsü ile bulunduğu ortama renk katan açelya; kırmızı, pembe, sarı ve beyaz gibi farklı renklerde çiçek açmaktadır. Anavatanı Asya ve Kuzey Amerika olduğu bilinmektedir. Açelyanın tür bakımından zengin olduğunu söyleyebiliriz. Tüm türleri dışında Japonya’da özel olarak yetiştirilen cüce açelya adı ile bir türü bulunur.

Anemon nasıl bakılır? Evde anemon çiçeği bakımı ve sulama htka
HABERTURK.COM

Cüce açelyalar, insan eliyle yapılmaktadır. Yakın bir zamanda evinizi açelyalar ile süslemek istiyorsanız bakımı ve yetiştirmek için bilinmesi gereken püf noktaları içeriğimizin devamında inceleyebilirsiniz. Açelya nasıl bakılır? Açelya bakımı nasıl yapılır? Açelyaya ne kadar su verilir? İşte tüm cevaplar…

Açelya Çiçeğinin Genel Özellikleri

Birçok çeşidi ile varlığını devam ettiren açelya, fundagiller ailesine aittir. Doğanın pek çok noktasında uygun koşulları bulduğunda kolayca yetişebilir. Bazen akarsu kenarlarında, bazen bataklık kenarlarında görme şansını yakalayabiliriz. Açelya çiçeği, söylenemeyen aşkın sembolüdür. Bu nedenle güzel ve anlamlı bir hediye olarak hayatımızdaki yerini daima korur. Pek çok renkte çiçek verebilir. Çiçeklerini ise uzun vadede sergilemez. Sadece kısa bir süre için çiçeklerini görme fırsatı verir. Sonrasında ise tüm yıl kendini kapatır ve yeni bir çiçek vermek için bir sene dinlenmeye başlar.

Açelya Nasıl Bakılır?

Açelya nasıl yetiştirilir?” sorusu pek çok kişide kafa karışıklığına neden olmaktadır ancak bakımı konusunda zahmet istemeyen bir çiçek olduğu bilinmektedir. Bu sayede çiçeklere özel ilgi duyanların en çok yetiştirdiği çiçekler arasındaki yerini her zaman korur. Peki, açelya bakımı nasıl yapılır ve açelya sulama işleminde nelere dikkat edilmelidir?

Her çiçek, sağlıklı bir şekilde büyümek için uygun koşullara ihtiyaç duyar. Eğer evinize açelya almayı planlıyorsanız çiçeğinize uygun bir alan oluşturun. Açelya için en uygun ortam, güneş ışığını direkt almayan bir alandır. Güneşi dolaylı olarak alırsa sağlıklı bir gelişimi olur ve canlılığını korur. Karanlık bir ortamda ise çiçekleri solabilir. Olabildiğince aydınlık bir alanda konumlandırmanız gerekir. Ayrıca soğuk alanlarda bulunmamasına dikkat edin.

Zengin toprak türlerinde kökleri olabildiğince güçlenir. Nemli ve humuslu toprak türü kullanarak çiçeğinizi yetiştirebilirsiniz. Ekstra bir gübrelemeye ihtiyaç duymaz.

Açelya yetiştirmek için dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da saksı seçimidir. Çiçeğinize uygun boyutlarda bir saksı tercihi yaparken, saksının altında deliklerin olmasına özen gösterin. Delikli saksılar, sulama esnasında fazla suyu dışarı atar ve saksının altındaki tablada birikir. Biriken suyun dökülmesi, bitkinin köklerini fazla sudan koruyacaktır. Açelyanız büyüse bile sık sık saksı değiştirmeyin. Açelyalar için 2-3 yıl arayla bir kez saksı ve toprak değişimi yeterli bir işlemdir.

Açelyaya ne kadar su verilir? Sağlıklı bir açelyanız olsun istiyorsanız güzelliğiyle dillere destan bu çiçeğin toprağındaki nemi daima koruyun. Sıcak yaz aylarında haftada 2 kez, kış aylarında ise haftada 1 kez sulanması yeterli olsa da sulama işleminden önce toprağını mutlaka kontrol edin. Bazen toprağı yeterince nemli olabilir. Bu nedenle topraktaki nem sık sık kontrol edilirse daha sağlıklı gelişen bir açelyanız olabilir. Sulama günleri belirleyin. Hep aynı gün ve aynı su miktarı ile sulayın. Mümkünse klorsuz ve dinlenmiş su kullanın. Kullanacağınız suyu en az 1 gün bekletin. Soğuk musluk suyu çiçeğiniz ile temas ettiğinde zararlı etkilere neden olabilir.

Eğer yapraklarından bazıları solduysa dikkatli bir şekilde bu yaprakları temizleyin. Aksi halde çiçeğiniz tamamen canlılığını yitirebilir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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