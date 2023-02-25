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Anemon nasıl bakılır? Evde anemon çiçeği bakımı ve sulama

Anemon, çanak yapraklarının farklı renklerde açan çiçekleriyle en sevilen bitkiler arasındaki yerini alır. Dağ lalesi, taçlı kır lalesi, rüzgâr çiçeği ve gül lalesi olarak da adlandırılan anemon, doğru bir bakım ile uzun seneler canlılığını korur. Hem ilaç sanayisinde hem de yağ üretiminde kullanılan anemon çiçeği oldukça yararlıdır.

Anemon nasıl bakılır? Evde anemon çiçeği bakımı ve sulama
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Çoğu kişi, anemon çiçeğinin nasıl bir bitki olduğunu ve hangi koşullarda yetiştirilmesi gerektiğini bilmemektedir. Peki, anemon nasıl bakılır? Anemon bakımı nasıl yapılır? Anemona ne kadar su verilir? İnternet kullanıcılarının sık sık araştırdığı bir konu olması nedeniyle anemon çiçeği hakkında bilinmesi gerek tüm detayları sizler için derledik.

Anemon Nasıl Bakılır?

Eğer farklı bir çiçeğin bakımı üstlenmek istiyorsanız o halde anemon yetiştirebilir, bulunduğunuz ortamın enerjisini yükseltebilirsiniz. Anemon çiçeğinin belli özellikleri bulunmaktadır. Beyaz, kırmızı, pembe ve mavi renkte çiçek açabilen bu bitkinin yaprakları köküne yakın durur. 60-120 arasında türü olduğu bilinmektedir. Doğal ortamlarda yetiştiği için anemon çiçeğini ormanlarda ve dağlarda görmek mümkündür. Yapısı itibariyle kelebekleri kendine çeker.

Bu özelliği ile sık sık kelebek görmenize olanak sağlar. Bakımı zahmetsiz olsa da bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Doğru konumda ve doğru toprak türünde yetişmezse canlılığını yitirir. "Anemon nasıl yetiştirilir?" sorusunun detaylı cevabı için aşağıdaki maddeleri inceleyebilirsiniz. Adım adım sağlıklı bir anemon yetiştirmek isteyenler, bakım işlemini kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilir.

Genellikle ilkbahar döneminde çiçeklenen anemon, ılıman havayı sever. Nemli toprakta sağlıklı bir gelişim gösterir. Anemon sulama esnasında toprağı kontrol edilmelidir. Toprağında kuruluk fark edildiğinde sulama işlemi yapılmalıdır. Fazla ya da az sulamadan kaynaklı olarak köklerinde çürüme meydana gelebilir. Bitkinizi yavaş yavaş sulayın ve toprağın nemlendiğinden iyice emin olun.

Soğuk alanlar, anemon için uygun değildir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ılık alanları sever. Kış aylarında bahçenizde anemonların bulunduğu toprağı samanla kapatın. Bu önlem sayesinde kökleri zarar görmeyecektir.

Bahçenizde yetiştirecekseniz kompost ve gübre yaparak toprağınızı zenginleştirin.

"Anemon nasıl bakılır?" sorusunun cevaplarından biri de bulunduğu alanın doğru seçilmesidir. Güneşi direkt alan bölgelerde olmamasına özen gösterin ancak sıcak bir alanda bulunduğundan da emin olun. Yarı gölge ve aydınlık alanlarda olması gerekir. Gündüz 10-20 derece sıcaklık, gece ise 5-15 derece sıcaklık anemon için yeterli olacaktır.

Çiçeğin dip kısımlarında belli dönemlerde yabani otlar oluşabilir. Bu gibi durumlarda otları temizleyin.

Böcek sorunu yaşanıyorsa çiçekçilerden özel ilaç alın ve uygun şekilde kullanın.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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