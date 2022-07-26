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Anestezi taban puanları 2022: Anestezi YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Anestezi taban puanları günün hakkında en çok arama yapılan konuların başında geliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından anestezi bölümünde okumak isteyen binlerce öğrenci için anestezi YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını bir araya getirdik...

Anestezi taban puanları 2022: Anestezi YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

YKS sınavının 18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmesinin ardından üniversite hayali kuran adaylar gözünü sonuçların açıklanacağı tarihe çevirmişti. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen TYT, AYT, YDT sınav sonuçları geçtiğimiz gün itibariyle açıklandı. Peki anestezi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

ANESTEZİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile 2022 YKS sonuçlarının 18 Temmuz günü açıklanacağı duyurulmuştu.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa bir süre sonra binlerce aday Anestezi taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

2022 Anestezi bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması henüz belli olmadı, fakat son 4 yılın puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı Sırası Taban Puanı
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Anestezi (2 Yıllık) TYT 41+0
41+0		 41
41		 232,89638
263,83077		 995.469
777.000
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 55+0
46+0		 55
46		 233,36644
243,17213		 989.660
1.007.000
İstanbul Rumeli Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 42+0
52+0		 42
52		 233,60198
246,06196		 986.790
973.000
Biruni Üniversitesi Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 42+0
51+0		 42
51		 242,80485
245,01996		 879.019
985.000
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 50+0
42+0		 50
42+		 223,00176
245,01001		 1.122.942
985.000
Kapadokya Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 34+0
32+0		 34
32		 234,64496
245,14615		 974.204
983.000
Nişantaşı Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 59+0
50+0		 59
50		 237,99069
245,32244		 934.898
981.000
İstanbul Okan Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 54+0
45+0		 54
45		 220,22298
245,53439		 1.160.395
979.000
İstanbul Medipol Üniversitesi Anestezi (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 68+0
68+0		 68
68		 234,42663
242,70370		 976.803
1.012.000
İstanbul Gelişim Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 25+0
31+0		 25
31		 234,89249
252,45950		 971.328
899.000
Toros Üniversitesi Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 38+0
 38
 235,27722
 966.779
İstanbul Arel Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 44+0
44+0		 44
44		 230,91085
247,21962		 1.019.719
959.000
Başkent Üniversitesi Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 4+0
4+0		 4
4		 231,02721
248,48173		 1.018.214
945.000
Doğuş Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 39+0
33+0		 39
33		 237,72945
257,86168		 937.930
839.000
İstanbul Atlas Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 42+0
34+0		 42
34		 238,02105
224,95954		 934.562
1.234.000
Fenerbahçe Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 42+0
34+0		 42
34		 247,67592
250,43573		 821.448
922.000
Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 42+0
42+0		 42
42		 245,41147
250,57483		 848.427
921.000
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 50+0
57+0		 50
57		 239,90768
241,23619		 912.783
1.030.000
Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 41+0
41+0		 41
41		 240,16267
253,01146		 909.886
893.000
Haliç Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 34+0
34+0		 34
34		 247,75028
252,06726		 820.582
904.000
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 31+0
31+0		 31
31		 244,80712
254,24193		 855.538
879.000
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 35+0
30+0		 35
30		 249,47417
254,67516		 800.005
874.000
Beykent Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 28+0
20+0		 28
20		 246,10249
268,94647		 840.162
726.000
Başkent Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 46+0
42+0		 46
42		 247,33839
258,70184		 825.471
830.000
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 12+0
14+0		 12
14		 251,45683
259,27434		 776.655
824.000
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Lefkoşa) Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 8+0
10+0		 8
10		 248,29747
259,54679		 813.898
821.000
Sanko Üniversitesi Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 14+0
14+0		 14
14		 252,94594
259,73278		 759.121
819.000
Biruni Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 68+0
68+0		 68
68		 253,73548
260,48305		 749.893
811.000
Antalya Bilim Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 42+0
34+0		 42
34		 250,31383
262,92115		 790.058
786.000
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 42+0
33+0		 42
33		 254,25384
262,63650		 743.998
789.000
Üsküdar Üniversitesi Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 24+0
30+0		 24
30		 253,19261
264,24597		 756.180
773.000
İstanbul Aydın Üniversitesi Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 3+0
5+0		 3
5		 266,88379
265,87723		 610.168
756.000
İstanbul Medipol Üniversitesi Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 42+0
51+0		 42
51		 255,35756
265,94246		 731.350
756.000
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 6+0
10+0		 6
10		 256,19994
266,08865		 721.641
754.000
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 30+0
23+0		 30
23		 253,55777
280,00782		 751.918
626.000
Nişantaşı Üniversitesi Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 1+0
1+0		 1
1		 254,10353
232,59958		 745.731
1.135.000
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 30+0
30+0		 30
30		 254,33976
270,12746		 743.006
715.000
Maltepe Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 31+0
32+0		 31
32		 255,33192
267,45325		 731.659
741.000
Girne Üniversitesi (Girne) Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 5+0
7+0		 5
7		 256,22989
272,00305		 721.311
697.000
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 31+0
31+0		 31
31		 259,89779
270,14774		 681.143
715.000
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 13+0
2+0		 13
2		 259,36614
305,08661		 686.778
442.000
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 6+0
10+0		 6
10		 269,41698
275,26313		 586.057
668.000
Sanko Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 20+0
20+0		 20
20		 265,06452
275,69249		 627.984
664.000
İstanbul Aydın Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 9+0
10+0		 9
10		 262,99510
284,89449		 648.572
586.000
Üsküdar Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 34+0
34+0		 34
34		 264,20209
277,94556		 636.490
644.000
İstanbul Medipol Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 68+0
68+0		 68
68		 267,22336
280,69804		 606.885
621.000
Kafkas Üniversitesi Anestezi (İÖ) (2 Yıllık) TYT 55+2
55+2		 57
57		 272,17329
292,65403		 560.932
526.000
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 18+0
18+0		 18
18		 279,10278
289,12650		 501.986
553.000
Ankara Medipol Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 33+0
34+0		 33
34		 273,26288
289,92824		 551.319
547.000
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 6+0
6+0		 6
6		 276,16644
293,01612		 526.177
524.000
İstanbul Gelişim Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 8+0
9+0		 8
9		 280,11029
294,27513		 493.902
515.000
Nişantaşı Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 7+0
8+0		 7
8		 283,49051
294,44722		 467.725
513.000
Kafkas Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 65+2
65+2		 67
67		 278,05945
300,89333		 510.372
469.000
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 9+0
9+0		 9
9		 285,29310
295,12704		 454.532
509.000
Avrasya Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 7+0
9+0		 7
9		 279,16564
295,59134		 501.464
505.000
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 9+0
 9
 278,83530
 504.199
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 9+0
 9
 278,83530
 504.199
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 7+0
8+0		 7
8		 280,05284
295,72896		 494.377
504.000
İstanbul Rumeli Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 12+0
12+0		 12
12		 279,07467
300,08936		 502.212
474.000
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi (İÖ) (2 Yıllık) TYT 7+0
7+0		 7
7		 279,18554
297,11417		 501.313
495.000
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Anestezi (İÖ) (2 Yıllık) TYT 40+1
40+1		 41
41		 279,23222
303,94660		 500.936
449.000
İstanbul Arel Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 8+0
9+0		 8
9		 279,23262
298,00704		 500.931
489.000
İstanbul Atlas Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 8+0
6+0		 8
6		 288,32929
296,60906		 432.987
498.000
Bayburt Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 30+1
30+1		 31
31		 279,86764
297,44108		 495.840
492.000
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 7+0
8+0		 7
8		 279,90706
304,36390		 495.502
447.000
İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 8+0
6+0		 8
6		 284,69952
297,38975		 458.757
493.000
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 7+0
9+0		 7
9		 281,52978
298,95704		 482.788
482.000
Avrasya Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 12+0
12+0		 12
12		 281,68872
305,89046		 481.602
438.000
Yozgat Bozok Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 80+2
80+2		 82
82		 281,86321
304,44169		 480.250
446.000
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 10+0
9+0		 10
9		 282,47626
302,97642		 475.498
456.000
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 10+0
9+0		 10
9		 283,26094
302,34892		 469.440
460.000
Beykent Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 7+0
9+0		 7
9		 283,40850
302,84301		 468.373
457.000
İstanbul Okan Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 7+0
9+0		 7
9		 283,47174
301,37044		 467.877
466.000
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 50+2
40+1		 52
41		 283,96266
302,88368		 464.256
456.000
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 50+2
40+1		 52
41		 283,96266
302,88368		 464.256
456.000
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Anestezi (İÖ) (2 Yıllık) TYT 60+2
60+2		 62
62		 284,03473
302,57059		 463.718
458.000
İstanbul Arel Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 12+0
11+0		 12
11		 284,31433
305,39143		 461.636
440.000
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 12+0
12+0		 12
12		 289,81726
302,19476		 422.869
461.000
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 70+2
70+2		 72
72		 285,03932
308,97579		 456.350
419.000
Nişantaşı Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 10+0
9+0		 10
9		 288,69393
303,51588		 430.461
452.000
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Anestezi (2 Yıllık) TYT 65+2
65+2		 67
67		 285,90991
308,12964		 450.110
424.000
Doğuş Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 12+0
12+0		 12
12		 287,68942
303,94462		 437.426
449.000
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 7+0
7+0		 7
7		 286,24615
307,84874		 447.723
426.000
Kapadokya Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 12+0
12+0		 12
12		 286,46785
313,51955		 446.098
393.000
İstinye Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 8+0
9+0		 8
9		 291,74090
304,55594		 409.904
446.000
Altınbaş Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 10+0
9+0		 10
9		 286,66525
306,64361		 444.699
433.000
Giresun Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 65+2
65+2		 67
67		 287,12067
307,24130		 441.510
429.000
Bitlis Eren Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 55+2
55+2		 57
57		 55+2
55+2		 441.109
416.000
Trakya Üniversitesi (Edirne) Anestezi (2 Yıllık) TYT 70+2
70+2		 72
72		 287,23641
311,93678		 440.714
402.000
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 60+2
60+2		 62
62		 288,22168
312,71690		 433.705
398.000
Kırıkkale Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 70+2
70+2		 72
72		 288,27061
313,72811		 433.366
392.000
İstanbul Gedik Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 8+0
8+0		 8
8		 290,28156
306,83162		 419.768
432.000
Üsküdar Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 7+0
9+0		 7
9		 288,99406
315,83548		 428.430
380.000
İstanbul Aydın Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 8+0
9+0		 8
9		 293,07484
307,97293		 401.412
425.000
İstanbul Bilgi Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 7+0
8+0		 7
8		 289,72200
307,91345		 423.486
425.000
Biruni Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 8+0
9+0		 8
9		 289,54120
310,56421		 424.753
410.000
İstanbul Kent Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 13+0
12+0		 13
12		 289,78398
308,14490		 423.085
424.000
Toros Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 7+0
 7
 289,73088
 423.434
Beykent Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 12+0
12+0		 12
12		 291,91453
309,34330		 408.749
417.000
Maltepe Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 10+0
10+0		 10
10		 291,51930
311,18608		 411.371
406.000
Çukurova Üniversitesi Anestezi (İÖ-Ücretli) (2 Yıllık) TYT 60+2
60+2		 62
62		 291,71306
313,99989		 410.071
391.000
Fenerbahçe Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 8+0
6+0		 8
6		 291,74088
313,76765		 409.905
392.000
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Anestezi (2 Yıllık) TYT 80+2
75+2		 82
77		 292,87222
318,78006		 402.714
365.000
Atatürk Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 75+2
75+2		 77
77		 292,95774
316,25480		 402.146
378.000
Antalya Bilim Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 8+0
6+0		 8
6		 302,33752
312,43462		 346.362
399.000
İstanbul Gelişim Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 12+0
12+0		 12
12		 293,77611
313,24493		 396.887
395.000
Işık Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 7+0
 7
 294,28506
 393.582
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 70+2
70+2		 72
72		 294,31493
316,07337		 393.381
379.000
Harran Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 60+2
55+2		 62
57		 294,44345
314,60952		 392.632
387.000
İstanbul Okan Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 12+0
11+0		 12
11		 296,75335
314,55725		 378.455
387.000
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Anestezi (2 Yıllık) TYT 70+2
70+2		 72
72		 295,37360
322,69791		 386.841
346.000
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 10+0
11+0		 10
11		 296,54014
314,91942		 379.763
385.000
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 65+2
65+2		 67
67		 296,02283
316,24038		 382.874
378.000
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 80+2
80+2		 82
82		 296,72837
322,21773		 378.619
348.000
Sakarya Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 60+2
50+2		 62
52		 296,94937
323,37065		 377.293
343.000
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 12+0
11+0		 12
11		 300,35611
316,75349		 357.409
376.000
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 70+2
70+2		 72
72		 297,64845
318,60479		 373.176
366.000
Haliç Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 6+0
6+0		 6
6		 301,34024
318,68456		 351.857
366.000
İstinye Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 12+0
12+0		 12
12		 311,90623
320,10575		 298.004
359.000
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Anestezi (2 Yıllık) TYT 70+2
70+2		 72
72		 300,40346
320,39130		 357.123
357.000
Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 9+0
9+0		 9
9		 300,43058
323,27941		 356.938
343.000
İstanbul Aydın Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 12+0
12+0		 12
12		 300,48968
321,16955		 356.605
353.000
İstanbul Medipol Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 8+0
9+0		 8
9		 300,52886
322,49226		 356.355
347.000
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 70+2
70+2		 72
72		 300,54953
324,07575		 356.219
340.000
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 5+0
4+0		 5
4		 300,78844
322,01098		 354.848
349.000
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 65+2
60+2		 67
62		 301,19199
327,52620		 352.662
324.000
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 8+0
7+0		 8
7		 303,85351
321,54010		 338.121
352.000
Selçuk Üniversitesi (Konya) Anestezi (2 Yıllık) TYT 70+2
70+2		 72
72		 301,63222
327,41630		 350.209
324.000
Kocaeli Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 65+2
60+2		 67
62		 301,74720
325,74657		 349.567
332.000
Sanko Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 6+0
6+0		 6
6		 307,21589
322,05622		 320.748
349.000
Erciyes Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 70+2
65+2		 72
67		 302,34887
325,91572		 346.303
331.000
Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 8+0
8+0		 8
8		 303,24757
328,00647		 341.388
321.000
Üsküdar Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 12+0
12+0		 12
12		 303,40391
324,96037		 340.543
335.000
İstanbul Bilgi Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 9+0
8+0		 9
8		 303,52544
327,29770		 339.898
325.000
İstanbul Medipol Üniversitesi Anestezi (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 12+0
12+0		 12
12		 306,48186
324,57121		 324.508
337.000
Mersin Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 70+2
70+2		 72
72		 304,45248
325,96796		 334.909
331.000
Biruni Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 12+0
12+0		 12
12		 305,52392
330,55971		 329.357
310.000
İnönü Üniversitesi (Malatya) Anestezi (2 Yıllık) TYT 70+2
70+2		 72
72		 307,22738
326,52665		 320.694
328.000
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 60+2
60+2		 62
62		 308,07945
331,74947		 316.402
305.000
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 65+2
65+2		 6
6		 307,10379
330,10966		 321.328
312.000
Ufuk Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 7+0
7+0		 7
7		 307,56398
328,14861		 319.021
321.000
Çukurova Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 75+2
75+2		 77
77		 307,74498
334,19120		 318.120
295.000
İstanbul Medipol Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 12+0
12+0		 12
12		 313,70476
342,17539		 289.826
264.000
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 11+0
11+0		 11
11		 318,07810
330,60372		 270.496
310.000
Bursa Uludağ Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 70+2
70+2		 72
72		 311,07934
336,18329		 301.953
287.000
Ankara Medipol Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 7+0
6+0		 7
6		 311,81922
337,91854		 298.405
280.000
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) TYT 4+1
6+1		 5
7		 328,97515
333,65579		 228.073
297.000
Dokuz Eylül Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 60+2
60+2		 62
62		 313,38283
340,83853		 291.329
269.000
Dicle Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 65+2
60+2		 67
62		 313,76268
338,85528		 289.556
277.000
Başkent Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 9+0
8+0		 9
8		 314,90639
349,41562		 284.489
239.000
Marmara Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 70+2
70+2		 72
72		 316,13789
343,03154		 278.947
261.000
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 5+0
5+0		 5
5		 324,86825
341,80096		 243.070
266.000
Bahçeşehir Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 9+0
9+0		 9
9		 322,05253
342,36980		 254.101
264.000
Ankara Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 65+2
65+2		 67
67		 320,95167
344,84229		 258.370
255.000
Ege Üniversitesi Anestezi (2 Yıllık) TYT 70+2
65+2		 72
67		 322,06876
353,30591		 254.039
226.000
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 7+0
7+0		 7
7		 331,99274
354,37439		 217.446
223.000
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) TYT 5+0
5+0		 5
5		 349,96734
380,80622		 163.538
153.000
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 9+0
8+0		 9
8		 204,34667
184,75679		 1.386.616
1.728.000
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 11+0
13+0		 11
13		 194,51431
189,66943		 1.532.141
1.702.000
Avrasya Üniversitesi Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 68+0
68+0		 68
68		 177,89191
196,05161		 1.620.164
1.633.000
İstanbul Okan Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 7+0
8+0		 2
6		 Dolmadı
 1.626.789
Avrasya Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 38+0
51+0		 5
16		 Dolmadı
 1.626.481
İstanbul Okan Üniversitesi Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 14+0
14+0		 11
14		 Dolmadı
197,43678		 1.615.999
1.615.000
Maltepe Üniversitesi Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 24+0
24+0		 18
24		 Dolmadı
205,60257		 1.604.623
1.499.000
Girne Üniversitesi (Girne) Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 25+0
38+0		 10
12		 Dolmadı
 1.604.079
Işık Üniversitesi Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 15+0
 8
 Dolmadı
 1.602.310
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 35+0
30+0		 27
29		 Dolmadı
 1.598.539
İstanbul Gelişim Üniversitesi Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 43+0
37+0		 24
37		 Dolmadı
238,30116		 1.596.929
1.065.000
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 43+0
51+0		 43
51		 188,24951
199,08800		 1.594.829
1.592.000
İstanbul Arel Üniversitesi Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 24+0
15+0		 20
15		 Dolmadı
213,32952		 1.593.929
1.390.000
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 34+0
30+0		 16
27		 Dolmadı
 1.592.682
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 5+0
5+0		 5
5		 198,99450
199,66625		 1.468.743
1.584.000
İstanbul Gedik Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 30+0
32+0		 30
32		 226,29857
199,87785		 1.078.833
1.581.000
İstanbul Rumeli Üniversitesi Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 26+0
16+0		 21
16		 Dolmadı
204,71287		 1.580.141
1.511.000
İstanbul Arel Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 11+0
8+0		 11
8		 191,39442
202,03737		 1.568.414
1.550.000
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 3+0
4+0		 3
4		 191,85647
206,66176		 1.563.717
1.483.000
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 10+0
9+0		 10
9		 194,38179
201,43623		 1.533.816
1.559.000
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Lefkoşa) Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 8+0
5+0		 2
4		 Dolmadı
 1.554.200
İstanbul Gedik Üniversitesi Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 12+0
10+0		 12
10		 198,75127
202,66247		 1.472.459
1.541.000
İstanbul Bilgi Üniversitesi Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 43+0
42+0		 43
42		 197,71136
203,99019		 1.487.831
1.521.000
Üsküdar Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 19+0
21+0		 19
21		 198,10816
204,16090		 1.481.999
1.519.000
İstanbul Gelişim Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 11+0
9+0		 5
9		 Dolmadı
232,87280		 1.513.281
1.131.000
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 9+0
8+0		 2
 Dolmadı
 1.478.346
Altınbaş Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 55+0
51+0		 55
51		 207,90902
207,90232		 1.332.342
1.466.000
Üsküdar Üniversitesi Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 34+0
34+0		 34
34		 208,67149
209,58385		 1.320.848
1.442.000
İstinye Üniversitesi Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 42+0
51+0		 42
51		 202,38232
209,89525		 1.416.598
1.438.000
İstanbul Aydın Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 39+0
46+0		 39
46		 204,50264
210,64672		 1.384.179
1.427.000
İstanbul Okan Üniversitesi Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 36+0
43+0		 36
43		 201,72551
221,50206		 1.426.716
1.280.000
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 12+0
12+0		 12
11		 201,91703
 1.423.845
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 53+0
59+0		 53
59		 202,58402
213,30683		 1.413.515
1.390.000
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 24+0
20+0		 24
20		 203,16504
215,56400		 1.404.618
1.360.000
Beykent Üniversitesi Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 40+0
48+0		 40
48		 213,88830
214,17594		 1.245.753
1.379.000
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 41+0
28+0		 41
28		 217,28106
215,85985		 1.199.638
1.356.000
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 51+0
 51
 207,73140
 1.335.017
Doğuş Üniversitesi Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 29+0
35+0		 29
35		 207,87251
221,53501		 1.332.830
1.280.000
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 38+0
39+0		 38
39		 225,93246
219,36771		 1.083.628
1.309.000
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 31+0
32+0		 31
32		 215,18908
220,78474		 1.227.784
1.290.000
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 38+0
 38
 210,97092
 1.286.930
İstanbul Bilgi Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 51+0
42+0		 51
42		 211,93200
229,69048		 1.273.188
1.172.000
Kapadokya Üniversitesi Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 34+0
36+0		 34
36		 212,18522
228,29976		 1.269.652
1.190.000
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 56+0
 56
 212,46278
 1.265.797
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 56+0
 56
 212,46278
 1.265.797
İstanbul Gelişim Üniversitesi Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 31+0
42+0		 31
42		 216,72440
226,08513		 1.207.039
1.219.000
İstanbul Arel Üniversitesi Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 31+0
43+0		 31
43		 218,21376
226,18779		 1.187.230
1.218.000
İstanbul Aydın Üniversitesi Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 59+0
58+0		 59
58		 217,96491
227,48343		 1.190.535
1.200.000
Beykent Üniversitesi Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 43+0
51+0		 43
51		 220,64175
228,11524		 1.154.804
1.192.000
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 30+0
27+0		 30
27		 218,74399
235,23283		 1.180.174
1.102.000
İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 42+0
33+0		 42
33		 223,59722
229,76292		 1.114.932
1.171.000
İstinye Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 68+0
68+0		 68
68		 221,18514
230,68390		 1.147.454
1.159.000
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 32+0
31+0		 32
31		 220,60945
240,51140		 1.155.265
1.039.000
Ufuk Üniversitesi Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 38+0
38+0		 38
38+		 220,68379
231,46119		 1.154.281
1.149.000
Işık Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 22+0
 22
 222,08697
 1.135.242
İstanbul Kent Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 67+0
68+0		 67
68		 224,66326
234,31517		 1.100.601
1.114.000
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 68+0
 68
 223,70974
 1.113.431
Nişantaşı Üniversitesi Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 42+0
41+0		 42
41		 230,64462
235,05305		 1.023.127
1.105.000
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 44+0
21+0		 44
21		 225,16438
240,60085		 1.094.035
1.037.000
Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 10+0
10+0		 10
10		 230,56464
238,51973		 1.024.077
1.062.000
Nişantaşı Üniversitesi Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 1+0
1+0		 1
1		 228,65597
239,25650		 1.048.290
1.054.000
Bahçeşehir Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 54+0
54+0		 54
54		 228,46645
241,66747		 1.050.770
1.025.000
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Anestezi (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) TYT 2+0
1+0		 -
—-		 Dolmadı
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Lefkoşa) Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 9+0
5+0		 1
3		 Dolmadı

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