YKS sınavının 18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmesinin ardından üniversite hayali kuran adaylar gözünü sonuçların açıklanacağı tarihe çevirmişti. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen TYT, AYT, YDT sınav sonuçları geçtiğimiz gün itibariyle açıklandı. Peki anestezi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?
ANESTEZİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile 2022 YKS sonuçlarının 18 Temmuz günü açıklanacağı duyurulmuştu.
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa bir süre sonra binlerce aday Anestezi taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek.
2022 Anestezi bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması henüz belli olmadı, fakat son 4 yılın puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya)
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|41+0
41+0
|41
41
|232,89638
263,83077
|995.469
777.000
|İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|55+0
46+0
|55
46
|233,36644
243,17213
|989.660
1.007.000
|İstanbul Rumeli Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|42+0
52+0
|42
52
|233,60198
246,06196
|986.790
973.000
|Biruni Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|42+0
51+0
|42
51
|242,80485
245,01996
|879.019
985.000
|İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|50+0
42+0
|50
42+
|223,00176
245,01001
|1.122.942
985.000
|Kapadokya Üniversitesi
|Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|34+0
32+0
|34
32
|234,64496
245,14615
|974.204
983.000
|Nişantaşı Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|59+0
50+0
|59
50
|237,99069
245,32244
|934.898
981.000
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|54+0
45+0
|54
45
|220,22298
245,53439
|1.160.395
979.000
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Anestezi (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|68+0
68+0
|68
68
|234,42663
242,70370
|976.803
1.012.000
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|25+0
31+0
|25
31
|234,89249
252,45950
|971.328
899.000
|Toros Üniversitesi
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|38+0
—
|38
—
|235,27722
—
|966.779
—
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|44+0
44+0
|44
44
|230,91085
247,21962
|1.019.719
959.000
|Başkent Üniversitesi
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|4+0
4+0
|4
4
|231,02721
248,48173
|1.018.214
945.000
|Doğuş Üniversitesi
|Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|39+0
33+0
|39
33
|237,72945
257,86168
|937.930
839.000
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|42+0
34+0
|42
34
|238,02105
224,95954
|934.562
1.234.000
|Fenerbahçe Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|42+0
34+0
|42
34
|247,67592
250,43573
|821.448
922.000
|Lokman Hekim Üniversitesi
|Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|42+0
42+0
|42
42
|245,41147
250,57483
|848.427
921.000
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|50+0
57+0
|50
57
|239,90768
241,23619
|912.783
1.030.000
|Yüksek İhtisas Üniversitesi
|Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|41+0
41+0
|41
41
|240,16267
253,01146
|909.886
893.000
|Haliç Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|34+0
34+0
|34
34
|247,75028
252,06726
|820.582
904.000
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|31+0
31+0
|31
31
|244,80712
254,24193
|855.538
879.000
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|35+0
30+0
|35
30
|249,47417
254,67516
|800.005
874.000
|Beykent Üniversitesi
|Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|28+0
20+0
|28
20
|246,10249
268,94647
|840.162
726.000
|Başkent Üniversitesi
|Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|46+0
42+0
|46
42
|247,33839
258,70184
|825.471
830.000
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
14+0
|12
14
|251,45683
259,27434
|776.655
824.000
|Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Lefkoşa)
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
10+0
|8
10
|248,29747
259,54679
|813.898
821.000
|Sanko Üniversitesi
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|14+0
14+0
|14
14
|252,94594
259,73278
|759.121
819.000
|Biruni Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|68+0
68+0
|68
68
|253,73548
260,48305
|749.893
811.000
|Antalya Bilim Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|42+0
34+0
|42
34
|250,31383
262,92115
|790.058
786.000
|İzmir Tınaztepe Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|42+0
33+0
|42
33
|254,25384
262,63650
|743.998
789.000
|Üsküdar Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|24+0
30+0
|24
30
|253,19261
264,24597
|756.180
773.000
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|3+0
5+0
|3
5
|266,88379
265,87723
|610.168
756.000
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|42+0
51+0
|42
51
|255,35756
265,94246
|731.350
756.000
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
10+0
|6
10
|256,19994
266,08865
|721.641
754.000
|İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
|Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|30+0
23+0
|30
23
|253,55777
280,00782
|751.918
626.000
|Nişantaşı Üniversitesi
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|1+0
1+0
|1
1
|254,10353
232,59958
|745.731
1.135.000
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|30+0
30+0
|30
30
|254,33976
270,12746
|743.006
715.000
|Maltepe Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|31+0
32+0
|31
32
|255,33192
267,45325
|731.659
741.000
|Girne Üniversitesi (Girne)
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
7+0
|5
7
|256,22989
272,00305
|721.311
697.000
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|31+0
31+0
|31
31
|259,89779
270,14774
|681.143
715.000
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|13+0
2+0
|13
2
|259,36614
305,08661
|686.778
442.000
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
10+0
|6
10
|269,41698
275,26313
|586.057
668.000
|Sanko Üniversitesi
|Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|20+0
20+0
|20
20
|265,06452
275,69249
|627.984
664.000
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
10+0
|9
10
|262,99510
284,89449
|648.572
586.000
|Üsküdar Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|34+0
34+0
|34
34
|264,20209
277,94556
|636.490
644.000
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|68+0
68+0
|68
68
|267,22336
280,69804
|606.885
621.000
|Kafkas Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|272,17329
292,65403
|560.932
526.000
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya)
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|18+0
18+0
|18
18
|279,10278
289,12650
|501.986
553.000
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|33+0
34+0
|33
34
|273,26288
289,92824
|551.319
547.000
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|276,16644
293,01612
|526.177
524.000
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|280,11029
294,27513
|493.902
515.000
|Nişantaşı Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
8+0
|7
8
|283,49051
294,44722
|467.725
513.000
|Kafkas Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|278,05945
300,89333
|510.372
469.000
|Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
9+0
|9
9
|285,29310
295,12704
|454.532
509.000
|Avrasya Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|279,16564
295,59134
|501.464
505.000
|İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
—
|9
—
|278,83530
—
|504.199
—
|İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
—
|9
—
|278,83530
—
|504.199
—
|İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
|Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
8+0
|7
8
|280,05284
295,72896
|494.377
504.000
|İstanbul Rumeli Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|279,07467
300,08936
|502.212
474.000
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|279,18554
297,11417
|501.313
495.000
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|279,23222
303,94660
|500.936
449.000
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|279,23262
298,00704
|500.931
489.000
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
6+0
|8
6
|288,32929
296,60906
|432.987
498.000
|Bayburt Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|279,86764
297,44108
|495.840
492.000
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
8+0
|7
8
|279,90706
304,36390
|495.502
447.000
|İstanbul Galata Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
6+0
|8
6
|284,69952
297,38975
|458.757
493.000
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|281,52978
298,95704
|482.788
482.000
|Avrasya Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|281,68872
305,89046
|481.602
438.000
|Yozgat Bozok Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|281,86321
304,44169
|480.250
446.000
|İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
9+0
|10
9
|282,47626
302,97642
|475.498
456.000
|İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
9+0
|10
9
|283,26094
302,34892
|469.440
460.000
|Beykent Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|283,40850
302,84301
|468.373
457.000
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|283,47174
301,37044
|467.877
466.000
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|283,96266
302,88368
|464.256
456.000
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|283,96266
302,88368
|464.256
456.000
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|284,03473
302,57059
|463.718
458.000
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|284,31433
305,39143
|461.636
440.000
|Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|289,81726
302,19476
|422.869
461.000
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|285,03932
308,97579
|456.350
419.000
|Nişantaşı Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
9+0
|10
9
|288,69393
303,51588
|430.461
452.000
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|285,90991
308,12964
|450.110
424.000
|Doğuş Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|287,68942
303,94462
|437.426
449.000
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|286,24615
307,84874
|447.723
426.000
|Kapadokya Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|286,46785
313,51955
|446.098
393.000
|İstinye Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|291,74090
304,55594
|409.904
446.000
|Altınbaş Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
9+0
|10
9
|286,66525
306,64361
|444.699
433.000
|Giresun Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|287,12067
307,24130
|441.510
429.000
|Bitlis Eren Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|55+2
55+2
|441.109
416.000
|Trakya Üniversitesi (Edirne)
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|287,23641
311,93678
|440.714
402.000
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|288,22168
312,71690
|433.705
398.000
|Kırıkkale Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|288,27061
313,72811
|433.366
392.000
|İstanbul Gedik Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|290,28156
306,83162
|419.768
432.000
|Üsküdar Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|288,99406
315,83548
|428.430
380.000
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|293,07484
307,97293
|401.412
425.000
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
8+0
|7
8
|289,72200
307,91345
|423.486
425.000
|Biruni Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|289,54120
310,56421
|424.753
410.000
|İstanbul Kent Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|13+0
12+0
|13
12
|289,78398
308,14490
|423.085
424.000
|Toros Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
—
|7
—
|289,73088
—
|423.434
—
|Beykent Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|291,91453
309,34330
|408.749
417.000
|Maltepe Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
10+0
|10
10
|291,51930
311,18608
|411.371
406.000
|Çukurova Üniversitesi
|Anestezi (İÖ-Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|291,71306
313,99989
|410.071
391.000
|Fenerbahçe Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
6+0
|8
6
|291,74088
313,76765
|409.905
392.000
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|80+2
75+2
|82
77
|292,87222
318,78006
|402.714
365.000
|Atatürk Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|292,95774
316,25480
|402.146
378.000
|Antalya Bilim Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
6+0
|8
6
|302,33752
312,43462
|346.362
399.000
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|293,77611
313,24493
|396.887
395.000
|Işık Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
—
|7
—
|294,28506
—
|393.582
—
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|294,31493
316,07337
|393.381
379.000
|Harran Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
55+2
|62
57
|294,44345
314,60952
|392.632
387.000
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|296,75335
314,55725
|378.455
387.000
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|295,37360
322,69791
|386.841
346.000
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
11+0
|10
11
|296,54014
314,91942
|379.763
385.000
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|296,02283
316,24038
|382.874
378.000
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|296,72837
322,21773
|378.619
348.000
|Sakarya Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|296,94937
323,37065
|377.293
343.000
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|300,35611
316,75349
|357.409
376.000
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|297,64845
318,60479
|373.176
366.000
|Haliç Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|301,34024
318,68456
|351.857
366.000
|İstinye Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|311,90623
320,10575
|298.004
359.000
|Fırat Üniversitesi (Elazığ)
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|300,40346
320,39130
|357.123
357.000
|Yüksek İhtisas Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
9+0
|9
9
|300,43058
323,27941
|356.938
343.000
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|300,48968
321,16955
|356.605
353.000
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|300,52886
322,49226
|356.355
347.000
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|300,54953
324,07575
|356.219
340.000
|İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
4+0
|5
4
|300,78844
322,01098
|354.848
349.000
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|301,19199
327,52620
|352.662
324.000
|İzmir Tınaztepe Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
7+0
|8
7
|303,85351
321,54010
|338.121
352.000
|Selçuk Üniversitesi (Konya)
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|301,63222
327,41630
|350.209
324.000
|Kocaeli Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|301,74720
325,74657
|349.567
332.000
|Sanko Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|307,21589
322,05622
|320.748
349.000
|Erciyes Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|302,34887
325,91572
|346.303
331.000
|Lokman Hekim Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|303,24757
328,00647
|341.388
321.000
|Üsküdar Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|303,40391
324,96037
|340.543
335.000
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|303,52544
327,29770
|339.898
325.000
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Anestezi (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|306,48186
324,57121
|324.508
337.000
|Mersin Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|304,45248
325,96796
|334.909
331.000
|Biruni Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|305,52392
330,55971
|329.357
310.000
|İnönü Üniversitesi (Malatya)
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|307,22738
326,52665
|320.694
328.000
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|308,07945
331,74947
|316.402
305.000
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|6
6
|307,10379
330,10966
|321.328
312.000
|Ufuk Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|307,56398
328,14861
|319.021
321.000
|Çukurova Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|307,74498
334,19120
|318.120
295.000
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|313,70476
342,17539
|289.826
264.000
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya)
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|11+0
11+0
|11
11
|318,07810
330,60372
|270.496
310.000
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|311,07934
336,18329
|301.953
287.000
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
6+0
|7
6
|311,81922
337,91854
|298.405
280.000
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Anestezi (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık)
|TYT
|4+1
6+1
|5
7
|328,97515
333,65579
|228.073
297.000
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|313,38283
340,83853
|291.329
269.000
|Dicle Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|313,76268
338,85528
|289.556
277.000
|Başkent Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|314,90639
349,41562
|284.489
239.000
|Marmara Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|316,13789
343,03154
|278.947
261.000
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|324,86825
341,80096
|243.070
266.000
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
9+0
|9
9
|322,05253
342,36980
|254.101
264.000
|Ankara Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|320,95167
344,84229
|258.370
255.000
|Ege Üniversitesi
|Anestezi (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|322,06876
353,30591
|254.039
226.000
|Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|331,99274
354,37439
|217.446
223.000
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Anestezi (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|349,96734
380,80622
|163.538
153.000
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|204,34667
184,75679
|1.386.616
1.728.000
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|11+0
13+0
|11
13
|194,51431
189,66943
|1.532.141
1.702.000
|Avrasya Üniversitesi
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|68+0
68+0
|68
68
|177,89191
196,05161
|1.620.164
1.633.000
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
8+0
|2
6
|Dolmadı
—
|1.626.789
—
|Avrasya Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|38+0
51+0
|5
16
|Dolmadı
—
|1.626.481
—
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|14+0
14+0
|11
14
|Dolmadı
197,43678
|1.615.999
1.615.000
|Maltepe Üniversitesi
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|24+0
24+0
|18
24
|Dolmadı
205,60257
|1.604.623
1.499.000
|Girne Üniversitesi (Girne)
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|25+0
38+0
|10
12
|Dolmadı
—
|1.604.079
—
|Işık Üniversitesi
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|15+0
—
|8
—
|Dolmadı
—
|1.602.310
—
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|35+0
30+0
|27
29
|Dolmadı
—
|1.598.539
—
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|43+0
37+0
|24
37
|Dolmadı
238,30116
|1.596.929
1.065.000
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|43+0
51+0
|43
51
|188,24951
199,08800
|1.594.829
1.592.000
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|24+0
15+0
|20
15
|Dolmadı
213,32952
|1.593.929
1.390.000
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|34+0
30+0
|16
27
|Dolmadı
—
|1.592.682
—
|İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
|Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|198,99450
199,66625
|1.468.743
1.584.000
|İstanbul Gedik Üniversitesi
|Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|30+0
32+0
|30
32
|226,29857
199,87785
|1.078.833
1.581.000
|İstanbul Rumeli Üniversitesi
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|26+0
16+0
|21
16
|Dolmadı
204,71287
|1.580.141
1.511.000
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|11+0
8+0
|11
8
|191,39442
202,03737
|1.568.414
1.550.000
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|3+0
4+0
|3
4
|191,85647
206,66176
|1.563.717
1.483.000
|İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
9+0
|10
9
|194,38179
201,43623
|1.533.816
1.559.000
|Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Lefkoşa)
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
5+0
|2
4
|Dolmadı
—
|1.554.200
—
|İstanbul Gedik Üniversitesi
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
10+0
|12
10
|198,75127
202,66247
|1.472.459
1.541.000
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|43+0
42+0
|43
42
|197,71136
203,99019
|1.487.831
1.521.000
|Üsküdar Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|19+0
21+0
|19
21
|198,10816
204,16090
|1.481.999
1.519.000
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|11+0
9+0
|5
9
|Dolmadı
232,87280
|1.513.281
1.131.000
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
8+0
|2
—
|Dolmadı
—
|1.478.346
—
|Altınbaş Üniversitesi
|Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|55+0
51+0
|55
51
|207,90902
207,90232
|1.332.342
1.466.000
|Üsküdar Üniversitesi
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|34+0
34+0
|34
34
|208,67149
209,58385
|1.320.848
1.442.000
|İstinye Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|42+0
51+0
|42
51
|202,38232
209,89525
|1.416.598
1.438.000
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|39+0
46+0
|39
46
|204,50264
210,64672
|1.384.179
1.427.000
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|36+0
43+0
|36
43
|201,72551
221,50206
|1.426.716
1.280.000
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
11
|201,91703
—
|1.423.845
—
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|53+0
59+0
|53
59
|202,58402
213,30683
|1.413.515
1.390.000
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|24+0
20+0
|24
20
|203,16504
215,56400
|1.404.618
1.360.000
|Beykent Üniversitesi
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|40+0
48+0
|40
48
|213,88830
214,17594
|1.245.753
1.379.000
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|41+0
28+0
|41
28
|217,28106
215,85985
|1.199.638
1.356.000
|Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|51+0
—
|51
—
|207,73140
—
|1.335.017
—
|Doğuş Üniversitesi
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|29+0
35+0
|29
35
|207,87251
221,53501
|1.332.830
1.280.000
|İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
|Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|38+0
39+0
|38
39
|225,93246
219,36771
|1.083.628
1.309.000
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|31+0
32+0
|31
32
|215,18908
220,78474
|1.227.784
1.290.000
|Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
|Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|38+0
—
|38
—
|210,97092
—
|1.286.930
—
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|51+0
42+0
|51
42
|211,93200
229,69048
|1.273.188
1.172.000
|Kapadokya Üniversitesi
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|34+0
36+0
|34
36
|212,18522
228,29976
|1.269.652
1.190.000
|İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|56+0
—
|56
—
|212,46278
—
|1.265.797
—
|İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|56+0
—
|56
—
|212,46278
—
|1.265.797
—
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|31+0
42+0
|31
42
|216,72440
226,08513
|1.207.039
1.219.000
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|31+0
43+0
|31
43
|218,21376
226,18779
|1.187.230
1.218.000
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|59+0
58+0
|59
58
|217,96491
227,48343
|1.190.535
1.200.000
|Beykent Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|43+0
51+0
|43
51
|220,64175
228,11524
|1.154.804
1.192.000
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|30+0
27+0
|30
27
|218,74399
235,23283
|1.180.174
1.102.000
|İstanbul Galata Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|42+0
33+0
|42
33
|223,59722
229,76292
|1.114.932
1.171.000
|İstinye Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|68+0
68+0
|68
68
|221,18514
230,68390
|1.147.454
1.159.000
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|32+0
31+0
|32
31
|220,60945
240,51140
|1.155.265
1.039.000
|Ufuk Üniversitesi
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|38+0
38+0
|38
38+
|220,68379
231,46119
|1.154.281
1.149.000
|Işık Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|22+0
—
|22
—
|222,08697
—
|1.135.242
—
|İstanbul Kent Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|67+0
68+0
|67
68
|224,66326
234,31517
|1.100.601
1.114.000
|Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
|Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|68+0
—
|68
—
|223,70974
—
|1.113.431
—
|Nişantaşı Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|42+0
41+0
|42
41
|230,64462
235,05305
|1.023.127
1.105.000
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|44+0
21+0
|44
21
|225,16438
240,60085
|1.094.035
1.037.000
|Yüksek İhtisas Üniversitesi
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
10+0
|10
10
|230,56464
238,51973
|1.024.077
1.062.000
|Nişantaşı Üniversitesi
|Anestezi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|1+0
1+0
|1
1
|228,65597
239,25650
|1.048.290
1.054.000
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|54+0
54+0
|54
54
|228,46645
241,66747
|1.050.770
1.025.000
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
|Anestezi (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2+0
1+0
|-
—-
|Dolmadı
—
|—
—
|Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Lefkoşa)
|Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
5+0
|1
3
|Dolmadı
—
|—
—
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