YKS sınavının 18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmesinin ardından üniversite hayali kuran adaylar gözünü sonuçların açıklanacağı tarihe çevirmişti. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen TYT, AYT, YDT sınav sonuçları geçtiğimiz gün itibariyle açıklandı. Peki anestezi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

ANESTEZİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile 2022 YKS sonuçlarının 18 Temmuz günü açıklanacağı duyurulmuştu.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa bir süre sonra binlerce aday Anestezi taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

2022 Anestezi bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması henüz belli olmadı, fakat son 4 yılın puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ANESTEZİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ