        Haberler Dünyadan Angelina Jolie, ABD'den taşınıyor

        Angelina Jolie, ABD'den taşınıyor

        Çocuklarıyla birlikte yaşadığı ABD'nin Los Angeles kentindeki Los Feliz bölgesinde bulunan 25 milyon dolarlık evini satışa çıkaran Angelina Jolie, iki farklı ülkedeki evlerinde zamanını bölerek yeni bir hayat kuracak

        Giriş: 04.01.2026 - 13:43 Güncelleme: 04.01.2026 - 13:43
        ABD'den taşınıyor
        Angelina Jolie'nin uzun zamandır hayalini kurduğu, ABD'yi terk edip Fransa ve Kamboçya'ya taşınma arzusu gerçeğe dönüşüyor.

        Şöhretin getirdiği ilgiden bunalan ve daha fazla mahremiyet isteyen 50 yaşındaki Angelina Jolie, 2017'den beri 6 çocuğuyla birlikte yaşadığı Los Feliz'deki 25 milyon dolarlık Cecil B. DeMille malikanesini satıyor.

        Oscar'lı yıldız, zamanını New York'ta bulunan butiği ve sanatçı odaklı atölyesi Atelier Jolie ile Fransa ve 2003'ten beri ev sahibi olduğu Kamboçya arasında bölmeyi planlıyor. Kamboçya'daki evini, en büyük çocuğu Maddox'u oradan evlat edindikten bir yıl sonra almıştı.

        Oyuncu ve yapımcı Jae Benjamin, Angelina Jolie'nin uzun süredir birlikte çalıştığı bir isim olarak Page Six'e konuşurken; "ABD'de dramdan yeterince uzaklaşamıyor. Tek mola verme yolu oradan uzaklaşmak. Gidip rahatlayacak. Sadece kalbini, ruhunu ve tutkusunu harekete geçiren şeylerle ilgilenecek" dedi.

        Jae Benjamin'in bahsettiği dramatik olay, Angelina Jolie'nin, 62 yaşındaki eski eşi Brad Pitt ile yaşadığı çalkantılı ayrılıkla ilgili. Benjamin; "Brad ile yaşadıkları, tüm hayatlarının göz önünde olması ve bunca yıl boyunca yaşadıklarını düşününce tek çözüm, oradan uzaklaşmak" ifadesini kullandı.

        Angelina Jolie ile Brad Pitt, 8 yıllık hukuki mücadeleden sonra 30 Aralık 2024'te boşanmalarını sonuçlandırdı. Ancak ikilinin Fransız şaraphaneleri Chateau Miraval konusundaki hukuki mücadelesi hâlâ sürüyor.

