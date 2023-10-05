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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie - Brad Pitt davasında yeni gelişme - Magazin haberleri

        Angelina Jolie - Brad Pitt davasında yeni gelişme

        2016'da yollarını ayıran Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin çocuklarının velayeti için girdikleri hukuk mücadelesi yine gündemde. Jolie, çocuklarının velayeti için Pitt ile girdiği davaya bakan yargıç John W. Ouderkirk'i eleştirerek mahkemelere aile içi şiddet eğitimi verilmesi gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 17:20 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:20
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        Bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan ünlü oyuncular Brad Pitt ile Angelina Jolie, birlikteliklerini 2016'da sonlandırmıştı. İkilinin, ilişkisinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti.

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        Brad Pitt'i kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçlayan Angelina Jolie, eski eşiyle ayrılık sonrası Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adındaki altı çocuğunun velayeti için karşı karşıya gelmişti.

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        Angelina Jolie – Brad Pitt cephesinde sular durulmuyor. ABD basınında çıkan haberlere göre; Jolie, çocuklarının velayeti için Pitt’le girdiği davaya bakan yargıç John W. Ouderkirk’i eleştirerek mahkemelere aile içi şiddet eğitimi verilmesi gerektiğini belirtti.

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        Angelina Jolie, yazdığı 29 Eylül tarihli mektupta, çocuklarının mahkemede aile içi şiddetle ilgili ifade vermesi talebini reddeden yargıcı 'ön yargılı' olmakla ve Brad Pitt’in tarafını tutmakla suçladı.

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        Brad Pitt’e yakın kaynaklar ise The Post gazetesine yaptıkları açıklamada, Angelina Jolie’nin gerçekleri çarpıtmak için her zamanki taktiklerini kullandığını, bu amaçla yargıcın itibarını zedelemeye çalıştığını savundu.

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        Yargıç John W. Ouderkirk, 2021'de çiftin 6 çocuklarının ortak velayetine eşit olarak sahip olması gerektiğine karar vermişti. Angelina Jolie o dönemde de yargıcın davadan alınması için talepte bulunmuştu.

        Fotoğraflar: AP, Avalon, Shutterstock, Reuters

        #Angelina Jolie
        #Brad Pitt
        #velayet
        #John W. Ouderkirk
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