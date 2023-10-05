Angelina Jolie - Brad Pitt davasında yeni gelişme

Angelina Jolie, yazdığı 29 Eylül tarihli mektupta, çocuklarının mahkemede aile içi şiddetle ilgili ifade vermesi talebini reddeden yargıcı 'ön yargılı' olmakla ve Brad Pitt’in tarafını tutmakla suçladı.

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Brad Pitt’e yakın kaynaklar ise The Post gazetesine yaptıkları açıklamada, Angelina Jolie’nin gerçekleri çarpıtmak için her zamanki taktiklerini kullandığını, bu amaçla yargıcın itibarını zedelemeye çalıştığını savundu.