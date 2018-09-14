Angelina Jolie hakkında şok iddia

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in 2016 yılından beri süren boşanma davasıyla ilgili her geçen gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor... Jolie'nin çocuklarını "Hakim karşısına çıkınca benimle yaşamak istediğinizi ve babanızla görüşmek istemediğinizi söyleyeceksiniz" diye uyardığı iddia edildi