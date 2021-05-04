'Eternals'tan ilk görseller 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

'WandaVision' ile başlayan Marvel Sinematik Evreni 4'üncü fazında filmler izleyici karşısına çıkacak. Temmuzda 'Black Widow' ile birlikte tam bir yıl içerisinde 7 MCU filmini gösterime sokacak olan Marvel, evrenin 4'üncü faza nasıl geldiğini özetleyen ve 4'üncü faz filmlerinden görüntü ve bilgilerin yer aldığı özel bir tanıtım yayınladı.

Tanıtımda Oscar ödüllü Chloe Zhao'nun yönettiği, oyuncu kadrosunda Angelina Jolie'nin yer aldığı 'Eternals'tan ilk görüntüler de yar aldı. Tanıtımda ayrıca 'Black Panther II'nin yeni adının 'Black Panther: Wakanda Forever', 'Captain Marvel 2'nin yeni adınınsa 'The Marvels' olduğu duyuruldu. 'Ant-Man'and the Wasp: Quantumania'nın vizyon tarihi 17 Şubat 2023 olarak belirlenirken, 4'üncü faz filmlerinin de logoları güncellendi.